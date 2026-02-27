Acasă » Știri » Benzina la 7,9 lei/litru: cât te costă astăzi 50 de litri în România

Benzina la 7,9 lei/litru: cât te costă astăzi 50 de litri în România

De: Paul Hangerli 27/02/2026 | 06:45
Benzina la 7,9 lei/litru: cât te costă astăzi 50 de litri în România
Benzinărie

Prețurile carburanților continuă să fie atent monitorizate de șoferi, mai ales în contextul ajustărilor de taxe și accize din acest an. Benzina și motorina se mențin la niveluri ridicate în marile orașe, în timp ce GPL rămâne varianta cea mai accesibilă pentru cei care vor să reducă cheltuielile la alimentare. Iată situația actualizată a tarifelor la pompă și cât costă, concret, un plin.

Prețurile la pompă în România – situația de azi

Conform prețurilor afișate în rețelele mari de benzinării, valorile medii practicate astăzi în România sunt relativ apropiate în marile centre urbane.

Benzina Standard (Euro 95) se situează între 7,89 și 7,92 lei pe litru în orașe precum București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara. Motorina (Diesel) este ușor mai scumpă, cu prețuri cuprinse între 8,19 și 8,21 lei pe litru. În schimb, GPL Auto rămâne mult mai accesibil, variind între 3,84 și 3,99 lei pe litru.

Valorile sunt actualizate în cursul zilei și pot diferi ușor de la o stație la alta, însă oferă un tablou clar al nivelului actual al prețurilor.

Cum arată situația în marile orașe

În București, benzina se vinde în jurul valorii de 7,89 lei/litru, motorina la aproximativ 8,19 lei/litru, iar GPL-ul pornește de la 3,84 lei/litru.

La Cluj-Napoca, benzina și motorina se aliniază la aceleași niveluri medii, în jur de 7,89 lei pentru benzină și 8,19 lei pentru motorină, în timp ce GPL ajunge la aproximativ 3,94 lei/litru.

În Timișoara, benzina este aproximativ 7,90 lei/litru, motorina 8,21 lei/litru, iar GPL-ul rămâne la circa 3,84 lei/litru.

La Iași, benzina urcă la aproximativ 7,91 lei/litru, motorina la 8,21 lei/litru, iar GPL-ul ajunge la 3,99 lei/litru.

În Constanța, benzina atinge aproximativ 7,92 lei/litru, motorina 8,19 lei/litru, iar GPL-ul este în jur de 3,97 lei/litru.

Diferențele dintre orașe sunt reduse, însă pentru șoferii care alimentează frecvent, chiar și câțiva bani pe litru pot însemna sume importante la nivel lunar.

Tendințele actuale în piața carburanților

Pe fondul modificărilor fiscale și al ajustării accizelor la începutul anului 2026, carburanții se mențin la un nivel ridicat. Comparativ cu perioada anterioară acestor schimbări, șoferii plătesc mai mult pentru fiecare litru de benzină sau motorină.

În ultimele luni, trendul general a fost unul ușor ascendent, influențat atât de taxare, cât și de evoluțiile cotațiilor internaționale ale petrolului. În acest context, GPL-ul rămâne cea mai economică variantă, diferența față de benzină sau motorină fiind de aproximativ patru lei pe litru în unele orașe.

Cât costă un plin astăzi

Pentru o mașină compactă cu un rezervor de 50 de litri, costurile sunt semnificative.

Un plin de benzină ajunge la aproximativ 395–396 lei.
Un plin de motorină poate depăși 409–410 lei.
În schimb, un plin de GPL se situează între 192 și 200 lei.

Diferența este evidentă, iar pentru cei care conduc zilnic, alegerea tipului de combustibil poate influența considerabil bugetul lunar.

Prețurile la pompă rămân o preocupare constantă pentru șoferii din România. Deși variațiile între orașe sunt mici, nivelul general al tarifelor este ridicat comparativ cu anii anteriori. GPL-ul continuă să fie opțiunea cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, în timp ce benzina și motorina reflectă presiunile fiscale și dinamica pieței internaționale a petrolului. Pentru mulți români, fiecare alimentare devine un calcul atent, iar costul unui plin cântărește tot mai greu în bugetul lunar.

CITEȘTE ȘI: Cât a plătit o femeie din Timișoara pentru o cursă de 15 minute cu Uber-ul. Nu i-a venit să creadă ce sumă i-a afișat aplicația

Ce pensie primește soția lui Mitică Dragomir. Încasează de 6 ori mai puțin decât soțul ei. „Unde e dreptatea?”

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De la rochia lui Jennifer Lopez la Google Images: povestea unei revoluții digitale
Știri
De la rochia lui Jennifer Lopez la Google Images: povestea unei revoluții digitale
Ninge în aprilie și în mai, în România! Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Știri
Ninge în aprilie și în mai, în România! Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii....
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Gandul.ro
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Adevarul
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi....
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
La 25 de ani de la 11 septembrie, începe construcția unui nou turn la World Trade Center
Mediafax
La 25 de ani de la 11 septembrie, începe construcția unui nou turn...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Gandul.ro
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De la rochia lui Jennifer Lopez la Google Images: povestea unei revoluții digitale
De la rochia lui Jennifer Lopez la Google Images: povestea unei revoluții digitale
Ninge în aprilie și în mai, în România! Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Ninge în aprilie și în mai, în România! Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Povestea lui Punch, puiul de maimuță abandonat după naștere: de la emoție la un fenomen comercial. ...
Povestea lui Punch, puiul de maimuță abandonat după naștere: de la emoție la un fenomen comercial. Urangutanul de pluș de la Ikea e stoc epuizat!
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul ...
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre Pakistan și Afganistan
Cătălin Măruță a trecut peste șocul Pro TV și a semnat un nou contract. Revenire în forță în ...
Cătălin Măruță a trecut peste șocul Pro TV și a semnat un nou contract. Revenire în forță în spațiul monden
Negresă de post, rețeta de la Mânăstirea Valea Bistrei. Ingredientele de care ai nevoie
Negresă de post, rețeta de la Mânăstirea Valea Bistrei. Ingredientele de care ai nevoie
Vezi toate știrile
×