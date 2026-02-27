Benzina la 7,9 lei/litru: cât te costă astăzi 50 de litri în România

Prețurile carburanților continuă să fie atent monitorizate de șoferi, mai ales în contextul ajustărilor de taxe și accize din acest an. Benzina și motorina se mențin la niveluri ridicate în marile orașe, în timp ce GPL rămâne varianta cea mai accesibilă pentru cei care vor să reducă cheltuielile la alimentare. Iată situația actualizată a tarifelor la pompă și cât costă, concret, un plin.

Prețurile la pompă în România – situația de azi

Conform prețurilor afișate în rețelele mari de benzinării, valorile medii practicate astăzi în România sunt relativ apropiate în marile centre urbane.

Benzina Standard (Euro 95) se situează între 7,89 și 7,92 lei pe litru în orașe precum București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara. Motorina (Diesel) este ușor mai scumpă, cu prețuri cuprinse între 8,19 și 8,21 lei pe litru. În schimb, GPL Auto rămâne mult mai accesibil, variind între 3,84 și 3,99 lei pe litru.

Valorile sunt actualizate în cursul zilei și pot diferi ușor de la o stație la alta, însă oferă un tablou clar al nivelului actual al prețurilor.

Cum arată situația în marile orașe

În București, benzina se vinde în jurul valorii de 7,89 lei/litru, motorina la aproximativ 8,19 lei/litru, iar GPL-ul pornește de la 3,84 lei/litru.

La Cluj-Napoca, benzina și motorina se aliniază la aceleași niveluri medii, în jur de 7,89 lei pentru benzină și 8,19 lei pentru motorină, în timp ce GPL ajunge la aproximativ 3,94 lei/litru.

În Timișoara, benzina este aproximativ 7,90 lei/litru, motorina 8,21 lei/litru, iar GPL-ul rămâne la circa 3,84 lei/litru.

La Iași, benzina urcă la aproximativ 7,91 lei/litru, motorina la 8,21 lei/litru, iar GPL-ul ajunge la 3,99 lei/litru.

În Constanța, benzina atinge aproximativ 7,92 lei/litru, motorina 8,19 lei/litru, iar GPL-ul este în jur de 3,97 lei/litru.

Diferențele dintre orașe sunt reduse, însă pentru șoferii care alimentează frecvent, chiar și câțiva bani pe litru pot însemna sume importante la nivel lunar.

Tendințele actuale în piața carburanților

Pe fondul modificărilor fiscale și al ajustării accizelor la începutul anului 2026, carburanții se mențin la un nivel ridicat. Comparativ cu perioada anterioară acestor schimbări, șoferii plătesc mai mult pentru fiecare litru de benzină sau motorină.

În ultimele luni, trendul general a fost unul ușor ascendent, influențat atât de taxare, cât și de evoluțiile cotațiilor internaționale ale petrolului. În acest context, GPL-ul rămâne cea mai economică variantă, diferența față de benzină sau motorină fiind de aproximativ patru lei pe litru în unele orașe.

Cât costă un plin astăzi

Pentru o mașină compactă cu un rezervor de 50 de litri, costurile sunt semnificative.

Un plin de benzină ajunge la aproximativ 395–396 lei.

Un plin de motorină poate depăși 409–410 lei.

În schimb, un plin de GPL se situează între 192 și 200 lei.

Diferența este evidentă, iar pentru cei care conduc zilnic, alegerea tipului de combustibil poate influența considerabil bugetul lunar.

Prețurile la pompă rămân o preocupare constantă pentru șoferii din România. Deși variațiile între orașe sunt mici, nivelul general al tarifelor este ridicat comparativ cu anii anteriori. GPL-ul continuă să fie opțiunea cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, în timp ce benzina și motorina reflectă presiunile fiscale și dinamica pieței internaționale a petrolului. Pentru mulți români, fiecare alimentare devine un calcul atent, iar costul unui plin cântărește tot mai greu în bugetul lunar.

