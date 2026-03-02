O altă vedetă din România suferă din cauza Aquafilling-ului: „Am fost imobilizată la pat, n-am putut să merg din septembrie”

După ce a dispărut de pe rețelele sale de socializare, Laurette Atindehou a făcut anunțul! A fost o victimă a intervențiilor non-chirurgicale, iar pentru o vreme bună a stat la pat. Chiar dacă a trecut mult timp de la efectuarea injecțiilor de beauty, se pare că procedurile au avut repercusiuni în prezent, iar Laurette a trebuit să treacă prin clipe de coșmar.

Laurette le-a transmis fanilor săi, care erau destul de îngrijorați, de ce nu a mai avut nicio apariție televizată. Motivul este unul tulburător, iar fanilor nu le-a venit să creadă că această intervenție non-chirurgicală a mai afectat încă o vedetă din showbizul românesc. Fosta asistentă TV a fost imobilizată la pat încă din luna septembrie și a avut dureri groaznice, care o afectează și în prezent, pentru că trebuie să mai urmeze o perioadă de operații și recuperare.

Laurette suferă din cauza Aquafilling-ului

Laurette Atindehou și-a făcut intervenția chirurgicală de aquafilling în urmă cu șapte ani. Aceasta nu a știut că, la o distanță semnificativă de timp, operația care i-a redat încrederea în sine va reprezenta cauza pentru care va fi imobilizată la pat. Prin clipe de coșmar asemănătoare a trecut și celebra Antonia, care a suferit chinuri mari după ce au apărut complicații date de aquafilling.

„N-am mai postat pe TikTok, n-am mai postat pe Facebook, n-am mai fost activă, n-am mai fost nici la emisiuni, n-am mai fost pe nicăieri pentru că am fost super bolnavă. Deci foarte, foarte bolnavă. Am fost imobilizată la pat, n-am putut să merg din luna septembrie. De luna trecută piciorul meu și-a mai dat drumul puțin, pot să mă mișc un pic, dar încă mai am de făcut câteva operații, cred, și apoi recuperarea. Recuperarea o să dureze ceva de acum înainte, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper ca acum să fie mult mai bine și să pot să merg din nou. Am trecut prin niște momente de neimaginat. Asta a fost pentru mine încercarea vieții”, a spus aceasta în live-ul de pe TikTok.

Numărul persoanelor care își fac această operație crește semnificativ de la an la an, iar victima a tras un semnal de alarmă. Le-a avertizat pe tinerele care vor să se opereze să reconsidere decizia. Intervenția constă în injectarea unui gel și este considerată o operație-non chirurgicală. Riscurile constau în migrarea gelului și în inflamații cronice.

„Am zis să spun povestea mea și vreau să știți și voi, fetelor, dacă aveți aquafilling sau dacă aveți de gând să vă faceți, nu vă lăsați păcălite, nu vă lăsați influențate de medici, nu vă injectați orice filler care conține gel pentru că, mai devreme sau mai târziu, o să vă creeze probleme foarte mari de sănătate. Migrează, se infectează și nu se absoarbe de corp. Dacă sunteți purtătoare de așa ceva mergeți și scoateți, chiar dacă nu v-a creat probleme! Și eu am zis la fel și uite că, după șapte ani, am ajuns să nu pot să merg. Aveți grijă!”, a mai spus aceasta.

