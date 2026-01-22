Acasă » Știri » Unchiul lui Alin, adolescentul ucis în Cenei, a vorbit cu criminalul din Timiș: „Cred că are discernământ. Am înțeles că de o lună e planificată toată treaba asta”

Unchiul lui Alin, adolescentul ucis în Cenei, a vorbit cu criminalul din Timiș: „Cred că are discernământ. Am înțeles că de o lună e planificată toată treaba asta”

De: Anca Chihaie 22/01/2026 | 16:38
Unchiul lui Alin, adolescentul ucis în Cenei, a vorbit cu criminalul din Timiș

Cazul crimei din Cenei continuă să zguduie comunitatea locală. Noi informații ies la iveală în ancheta care vizează uciderea unui adolescent de 15 ani, faptă pentru care sunt cercetați alți doi minori. Autoritățile au luat măsuri sporite de securitate, în timp ce anchetatorii avansează cu procedurile judiciare și medico-legale.

Crima care a avut loc în comuna Cenei, județul Timiș, a provocat un val de emoție și teamă în rândul localnicilor, mai ales după ce unul dintre suspecții minori a fost inițial lăsat în libertate. Evenimentul, considerat unul dintre cele mai grave cazuri de violență juvenilă din ultima perioadă, a readus în discuție limitele răspunderii penale în cazul minorilor și capacitatea acestora de a conștientiza gravitatea faptelor comise.

Unchiul lui Alin din Cenei a vorbit cu criminalul nepotului

Potrivit datelor din anchetă, adolescentul a fost găsit fără viață într-o zonă izolată, iar primele indicii au condus rapid la identificarea a doi tineri apropiați victimei. Cercetările desfășurate de polițiști și procurori au arătat că fapta nu ar fi fost una spontană, existând suspiciuni privind o planificare prealabilă. Aceste elemente au determinat extinderea investigațiilor și dispunerea unor expertize de specialitate.

Cei doi suspecți, ambii minori, au fost transportați la Institutul de Medicină Legală din Timișoara, unde au fost supuși unor evaluări psihiatrice. Rezultatele preliminare indică faptul că aceștia ar fi avut discernământ în momentul comiterii faptei, un aspect esențial pentru stabilirea răspunderii penale. Ulterior, tinerii au fost aduși în fața procurorilor pentru continuarea audierilor și pentru comunicarea calității procesuale în dosar.

„În seara în care l-am descoperit, am urcat pe gard și am văzut sânge dincolo de el. Le-am spus polițiștilor să intrăm, pentru că exista posibilitatea să fie încă în viață. Din păcate, am realizat ulterior că Mario era deja mort. În acel moment, nu am avut nicio reacție, am rămas pur și simplu blocat.

M-am întrebat de ce s-a ajuns aici, care a fost motivul, de ce a fost omorât. Din ce am înțeles, ar fi existat o ceartă între ei. A doua zi, în jurul orei 12:30, acest minor i-ar fi trimis un mesaj lui Mario, probabil pentru a-și crea un alibi, în cazul în care s-ar fi aflat ceva. Mesajul era de tipul „Ce faci? Unde ești?”, tocmai pentru a părea că nu știe nimic.

Mi se pare absurd că un copil de 13 ani a fost capabil să pună în aplicare un asemenea plan, să șteargă urme și, cu toate acestea, să nu poată răspunde penal. Pentru mine este de neînțeles și revoltător că nu poate fi tras la răspundere în fața legii”, a spus unchiul copilului ucis.

Ce problemă de sănătate ar fi avut Valentin, bărbatul care a murit după ce a fost la Spitalul Județean Brașov. Afecțiunea ar fi greu de diagnosticat

EI SUNT PRIETENII LUI MARIO ALIN DIN CENEI, SUSPECTAȚI CĂ L-AR FI UCIS. A APĂRUT ȘI O A TREIA PERSOANĂ

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Găsiți greșeala din această imagine!
Știri
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Găsiți greșeala din această imagine!
„Încep să cred că anul 2026 va fi anul miracolelor”. Povestea bancnotei de 50 lei de la „sibieni”
Știri
„Încep să cred că anul 2026 va fi anul miracolelor”. Povestea bancnotei de 50 lei de la „sibieni”
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”
Gandul.ro
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15 ani și cum au executat-o. Poliția a organizat patrule pentru a-l proteja pe minorul de 13 ani de furia localnicilor
Adevarul
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
Click.ro
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”
Gandul.ro
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Găsiți greșeala din această imagine!
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Găsiți greșeala din această imagine!
„Încep să cred că anul 2026 va fi anul miracolelor”. Povestea bancnotei de 50 lei de la ...
„Încep să cred că anul 2026 va fi anul miracolelor”. Povestea bancnotei de 50 lei de la „sibieni”
Nominalizările la Premiile Oscar 2026. Cine sunt actorii favoriți să plece acasă cu râvnita statuetă
Nominalizările la Premiile Oscar 2026. Cine sunt actorii favoriți să plece acasă cu râvnita statuetă
Clipe de groază în școala din Cenei, după ce Alin a fost ucis de prietenul său. Directoarea este ...
Clipe de groază în școala din Cenei, după ce Alin a fost ucis de prietenul său. Directoarea este panicată
Marina Almășan, îndrăgostită lulea de Sorin Mărcuș: „Destinul a făcut să ne unim singurătățile”
Marina Almășan, îndrăgostită lulea de Sorin Mărcuș: „Destinul a făcut să ne unim singurătățile”
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 23 ianuarie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 23 ianuarie, de la ora 15.00
Vezi toate știrile
×