Unchiul lui Alin, adolescentul ucis în Cenei, a vorbit cu criminalul din Timiș: „Cred că are discernământ. Am înțeles că de o lună e planificată toată treaba asta”

Cazul crimei din Cenei continuă să zguduie comunitatea locală. Noi informații ies la iveală în ancheta care vizează uciderea unui adolescent de 15 ani, faptă pentru care sunt cercetați alți doi minori. Autoritățile au luat măsuri sporite de securitate, în timp ce anchetatorii avansează cu procedurile judiciare și medico-legale.

Crima care a avut loc în comuna Cenei, județul Timiș, a provocat un val de emoție și teamă în rândul localnicilor, mai ales după ce unul dintre suspecții minori a fost inițial lăsat în libertate. Evenimentul, considerat unul dintre cele mai grave cazuri de violență juvenilă din ultima perioadă, a readus în discuție limitele răspunderii penale în cazul minorilor și capacitatea acestora de a conștientiza gravitatea faptelor comise.

Potrivit datelor din anchetă, adolescentul a fost găsit fără viață într-o zonă izolată, iar primele indicii au condus rapid la identificarea a doi tineri apropiați victimei. Cercetările desfășurate de polițiști și procurori au arătat că fapta nu ar fi fost una spontană, existând suspiciuni privind o planificare prealabilă. Aceste elemente au determinat extinderea investigațiilor și dispunerea unor expertize de specialitate.

Cei doi suspecți, ambii minori, au fost transportați la Institutul de Medicină Legală din Timișoara, unde au fost supuși unor evaluări psihiatrice. Rezultatele preliminare indică faptul că aceștia ar fi avut discernământ în momentul comiterii faptei, un aspect esențial pentru stabilirea răspunderii penale. Ulterior, tinerii au fost aduși în fața procurorilor pentru continuarea audierilor și pentru comunicarea calității procesuale în dosar.

„În seara în care l-am descoperit, am urcat pe gard și am văzut sânge dincolo de el. Le-am spus polițiștilor să intrăm, pentru că exista posibilitatea să fie încă în viață. Din păcate, am realizat ulterior că Mario era deja mort. În acel moment, nu am avut nicio reacție, am rămas pur și simplu blocat. M-am întrebat de ce s-a ajuns aici, care a fost motivul, de ce a fost omorât. Din ce am înțeles, ar fi existat o ceartă între ei. A doua zi, în jurul orei 12:30, acest minor i-ar fi trimis un mesaj lui Mario, probabil pentru a-și crea un alibi, în cazul în care s-ar fi aflat ceva. Mesajul era de tipul „Ce faci? Unde ești?”, tocmai pentru a părea că nu știe nimic. Mi se pare absurd că un copil de 13 ani a fost capabil să pună în aplicare un asemenea plan, să șteargă urme și, cu toate acestea, să nu poată răspunde penal. Pentru mine este de neînțeles și revoltător că nu poate fi tras la răspundere în fața legii”, a spus unchiul copilului ucis.

