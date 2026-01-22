Acasă » Știri » Ce a apărut pe banca lui Alin, copilul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii lui. Gestul sfâșietor al colegilor de clasă în memoria lui

Ce a apărut pe banca lui Alin, copilul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii lui. Gestul sfâșietor al colegilor de clasă în memoria lui

De: Andreea Stăncescu 22/01/2026 | 22:08
Sursa foto: social media/freepik

Gestul sfâșietor făcut de colegii lui Alin a emoționat o țară întreagă. Tragedia petrecută în județul Timiș a zguduit nu doar comunitatea locală, ci și mediul online, unde oamenii își exprimă solidaritatea cu familia și prietenii băiatului. 

Gesturile de solidaritate și durere nu au întârziat să apară. Colegii de clasă ai lui Alin, profund marcați de tragedie, au aprins mai multe candele pe banca la care acesta stătea, transformând locul într-un mic altar al amintirii. Elevii au adus lumânări, flori și mesaje, spunând că astfel încearcă să îi păstreze vie memoria și să își arate respectul față de prietenul lor dispărut mult prea devreme.

Ancheta în cazul crimei adolescentului de 15 ani continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească toate detaliile legate de responsabilitatea celor implicați. Cei doi tineri de aceeași vârstă cu victima au fost transportați la Institutul de Medicină Legală din Timișoara, unde au fost supuși unor evaluări psihiatrice, pentru a se stabili dacă aveau discernământ în momentul comiterii faptei.

Sursa foto: Captură video

Situația tensionată i-a determinat pe reprezentanții autorităților locale să caute soluții urgente. Primarul comunei a anunțat că a fost constituit un comitet special pentru siguranță, în care sunt implicați reprezentanți ai Direcției de Protecție a Copilului, ai structurii de siguranță școlară și ai Poliției. Scopul este de a identifica măsuri prin care elevii să se poată întoarce în siguranță la cursuri, iar părinții să nu mai fie cuprinși de panică.

În prezent, poliția a intensificat patrulele în localitate, iar în zona școlii este prezent permanent un echipaj de supraveghere. Conducerea unității de învățământ se află, la rândul său, într-o situație delicată, deoarece nu există o bază legală clară pentru a-i interzice accesul minorului de 13 ani la cursuri, deși prezența acestuia stârnește teamă în rândul elevilor și al cadrelor didactice.

CITEȘTE ȘI: Clipe de groază în școala din Cenei, după ce Alin a fost ucis de prietenul său. Directoarea este panicată

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în afara servicului”
Știri
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în…
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu mai vorbește nimeni din familie cu mine”
Știri
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu mai vorbește…
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
Click.ro
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică ...
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în afara servicului”
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu ...
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu mai vorbește nimeni din familie cu mine”
Wiz Khalifa încearcă să scape de problemele cu legea din România! Când are loc primul termen de ...
Wiz Khalifa încearcă să scape de problemele cu legea din România! Când are loc primul termen de judecată?
BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat
BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat
Bisoi a făcut anunțul neașteptat. Se despart: „Prea au venit toate buluc așa”
Bisoi a făcut anunțul neașteptat. Se despart: „Prea au venit toate buluc așa”
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ...
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Vezi toate știrile
×