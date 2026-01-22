Ce a apărut pe banca lui Alin, copilul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii lui. Gestul sfâșietor al colegilor de clasă în memoria lui

Gestul sfâșietor făcut de colegii lui Alin a emoționat o țară întreagă. Tragedia petrecută în județul Timiș a zguduit nu doar comunitatea locală, ci și mediul online, unde oamenii își exprimă solidaritatea cu familia și prietenii băiatului.

Gesturile de solidaritate și durere nu au întârziat să apară. Colegii de clasă ai lui Alin, profund marcați de tragedie, au aprins mai multe candele pe banca la care acesta stătea, transformând locul într-un mic altar al amintirii. Elevii au adus lumânări, flori și mesaje, spunând că astfel încearcă să îi păstreze vie memoria și să își arate respectul față de prietenul lor dispărut mult prea devreme.

Ancheta în cazul crimei adolescentului de 15 ani continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească toate detaliile legate de responsabilitatea celor implicați. Cei doi tineri de aceeași vârstă cu victima au fost transportați la Institutul de Medicină Legală din Timișoara, unde au fost supuși unor evaluări psihiatrice, pentru a se stabili dacă aveau discernământ în momentul comiterii faptei.

Situația tensionată i-a determinat pe reprezentanții autorităților locale să caute soluții urgente. Primarul comunei a anunțat că a fost constituit un comitet special pentru siguranță, în care sunt implicați reprezentanți ai Direcției de Protecție a Copilului, ai structurii de siguranță școlară și ai Poliției. Scopul este de a identifica măsuri prin care elevii să se poată întoarce în siguranță la cursuri, iar părinții să nu mai fie cuprinși de panică.

În prezent, poliția a intensificat patrulele în localitate, iar în zona școlii este prezent permanent un echipaj de supraveghere. Conducerea unității de învățământ se află, la rândul său, într-o situație delicată, deoarece nu există o bază legală clară pentru a-i interzice accesul minorului de 13 ani la cursuri, deși prezența acestuia stârnește teamă în rândul elevilor și al cadrelor didactice.

CITEȘTE ȘI: Clipe de groază în școala din Cenei, după ce Alin a fost ucis de prietenul său. Directoarea este panicată