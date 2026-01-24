Acasă » Știri » Dieta lui Piedone. Cum a reușit fostul șef ANPC să slăbească peste 100 de kilograme cu 4 mese pe zi

De: Simona Tudorache 24/01/2026 | 07:20
Cristian Popescu Piedone a reușit să dea jos peste 100 de kilograme cu ajutorul a două intervenții chirurgicale, dar și în urma unui regim alimentar foarte strict. Piedone a apelat la o dietă drastică, hotărât fiind să scape de kilogramele care îl împovărau. El cântărea la un moment dat 220 de kilograme și ajunsese să își pună sănătatea în pericol.

După prima micșorare de stomac a reușit să piardă 50 de kilograme, apoi a luat iar proporții. A ajuns din nou pe mâna medicilor, de această dată pentru un bypass gastric, care s-a dovedit a fi decisiv, pentru că astfel a reușit să slăbească peste 120 de kilograme.

Am cu 100 de kg mai puţin. 100 de kg – 2 saci de ciment în plus. Chiar şi la 40 de ani, starea de sănătate mi s-a îmbunătăţit. Tensiunea arterială mi-a scăzut”, declara Cristian Popescu Piedone.

Cum a ajuns Cristian Popescu Piedone să își organizeze mesele

Viața pe care a dus-o în trecut a devenit astăzi doar o amintire. Piedone recunoaște că mânca haotic, mai mult seara, și atunci nu ținea cont de restricții. Cu timpul, disciplina și-a făcut loc în viața lui. Mesele au devenit mai organizate, iar porțiile s-au micșorat vizibil.

„Am plecat de la 220 kg. Doctorul Copăescu, care m-a operat, și am făcut două operații, pentru că aveam două variante să mor cu cârnații în buzunar sau să-mi văd nepoții fericiți și să-i văd și eu la casa lor. Și am ales viața lor, viața familiei. Eram un mâncău, mâncam de stres, mâncam neregulat, veneam seara, băgam frigiderul în inventar, nu mai se punea și am făcut operația. A rămas excesul (n.r.-de piele)”, spunea el.

Cum arată meniul lui Cristian Popescu Piedone astăzi

Acum, fostul primar al sectorului 5 ține cont de anumite reguli alimentare. În principiu, nu combină proteinele cu carbohidrații sau glucidele. Din meniul lui Piedone nu lipsesc acum carnea slabă, legumele verzi și lactatele degresate. Evită legumele de culoare roșie, iar alimentele nu sunt gătite cu grăsimi în exces.

• 10:00 – piept de pui (fiert, la grătar sau la cuptor) – – o sursă de proteină slabe, fără grăsimi.
• 12:30 – legume verzi (dovlecei, vinete, ardei gras) sau ciuperci la grătar – bogate în fibre și sărace în calorii.
• 15:00 – pulpă de vită gătită dietetic, la grătar, la cuptor sau fiartă – proteină de calitate.
• 18:30 – iaurt cu brânză de vaci, verdeață, castravete și ceapă – o cină ușoară, dar hrănitoare.

