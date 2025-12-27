Acasă » Știri » Regina R&B și Prințul Țiganilor – iubirea galactică ce n-a încăput pe un tron

De: Paul Hangerli 27/12/2025 | 23:10
CANCAN.RO a pus mâna pe o fotografie veche de aproape 20 de ani, un instantaneu care pare decupat dintr-o telenovelă balcanică cu pretenții regale. În imagine, regina autoproclamată a R&B-ului românesc și Prințul Țiganilor apar într-o ipostază care spune mai mult decât o mie de comunicate mondene. O iubire scurtă, intensă, cu parfum de lux, datorii și visuri imperiale spulberate înainte de încoronare.

În fotografie, ea apare ca scoasă dintr-un film SF cu buget mare și gusturi discutabile: ochelari de soare „regali”, ținută sumară, postură de divă trecută prin toate cabinetele de estetică ale Bucureștiului. Vorbim, desigur, despre celebra Regină R&B, cea care, potrivit presei vremii, bifase deja un tur complet de operații: lifting facial, remodelări corporale, ajustări strategice și „îmbunătățiri” menite să-i conserve statutul de regină într-un regat al reflectoarelor. Cu o mână sprijinită parcă exact acolo unde chirurgia și-a făcut datoria, artista pare că-și apără investiția, în timp ce cu cealaltă domină cadrul ca o adevărată suverană a tabloidelor.

Lângă ea, în toată splendoarea aurită, stă Prințul Țiganilor, așa cum îl numeau ziarele în acea perioadă, Leo de la Strehaia: plin de bijuterii, înconjurat de aura celui care avea palate, mașini cu mulți cai-putere și un stil de viață demn de o dinastie balcanică. Întâlnirea lor? Demnă de o masă rotundă medievală, unde nu se discutau teritorii, ci domenii, bolizi și viitoare alianțe amoroase. Doar că, în loc de mantii, avem pantaloni scurți, iar în loc de coroană – ochelari fumurii.

Iubire cu termen scurt de valabilitate și regat executat silit

Legenda spune că regina își căuta un prinț adevărat. Nu unul cu vorbe dulci și flori de plastic, ci un prinț cu palat, cu aur la vedere și cu motor puternic sub capotă. Și, pentru o vreme, l-a găsit. Avea exact ce trebuia: palate cât să se piardă în ele, mașini mai multe decât zilele din săptămână, lanțuri grele cât o domnie și o reputație care făcea să tremure asfaltul. Era Prințul Țiganilor, stăpân peste domenii, peste povești și peste un stil de viață care părea nesfârșit. Doar că, în basmele moderne, balaurul nu mai scuipă foc, ci somații de plată.

Căci, la scurt timp după ce regina și-a pus coroana imaginară, realitatea a început să bată la poarta palatului. Și n-a venit cu flori, ci cu hârtii ștampilate. Fiscul a intrat în scenă, iar imperiul a început să scârțâie ca o trăsură veche pe drum de munte. Rate, datorii, leasinguri, controale – tot ce nu intră într-un videoclip glam a apărut brusc în peisaj. Iar când tronul a început să se clatine, regina a simțit imediat mirosul de final. Și, ca orice suveran cu instinct de conservare, a făcut pasul înapoi, cu eleganță, ca și cum n-ar fi fost niciodată acolo.

Despărțirea n-a fost cu lacrimi și declarații dramatice, ci cu o discreție suspect de perfectă. Relația s-a topit din discursuri, din amintiri și din fotografii, de parcă n-ar fi existat niciodată. A rămas doar o imagine – această fotografie – martor tăcut al unei alianțe care putea schimba ierarhii mondene. Pentru că, să fim serioși, ce spectacol ar fi fost un moștenitor rezultat dintr-o asemenea uniune! Primul prinț R&B al Balcanilor, crescut între studio, palat și contabilitate creativă, botezat cu șampanie scumpă și legănat de sunetul motoarelor de lux.

Dar n-a fost să fie. Regina și-a strâns mantia, și-a ajustat coroana și a plecat spre alte regate, alte povești, alte contracte. Prințul a rămas cu amintirile, cu palatele tot mai goale și cu gloria de altădată. Iar fotografia – această relicvă de epocă – a rămas singura dovadă că, pentru o clipă, universul monden a avut propriul său cuplu imperial.

Un basm modern, cu aur mult, silicon din belșug, leasinguri pe termen scurt și un final deschis, exact ca viața din lumea bună.

