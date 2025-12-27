Acasă » Știri » Mogulul care visa să zboare: Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion de un sfert de milion de dolari

Mogulul care visa să zboare: Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion de un sfert de milion de dolari

De: Paul Hangerli 28/12/2025 | 00:30
Mogulul care visa să zboare: Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion de un sfert de milion de dolari
Dan Voiculescu, apariție rară. Sursa foto: Facebook

În timp ce românii se luptau cu facturile și traficul sufocant, unul dintre cei mai puternici oameni ai momentului visa deja la un alt nivel de mobilitate. Dan Voiculescu, vicepreședinte al Senatului și figură centrală în mediul politic și economic, a intrat în atenția publicului cu o pasiune neașteptată: automobilul zburător. Un proiect SF, o investiție îndrăzneață și un simbol al unei epoci în care luxul nu mai avea limite.

La mijlocul anilor 2000, când ideea de mașină zburătoare părea încă rezervată Hollywoodului, Dan Voiculescu făcea deja un pas concret spre viitor. Potrivit informațiilor apărute la acea vreme, liderul conservator ar fi plătit un avans de 10.000 de dolari pentru a intra pe lista primilor cumpărători ai unui vehicul revoluționar, dezvoltat de o companie din Statele Unite.

Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion

Proiectul viza un automobil capabil să circule normal pe șosea, dar și să se transforme într-o aeronavă ușoară, dotată cu aripi retractabile. Prețul final urma să se situeze între 200.000 și 250.000 de dolari, iar lansarea oficială era anunțată pentru anul următor. Pentru un om cu o avere estimată la aproximativ 1,5 miliarde de euro, suma nu reprezenta un obstacol, ci mai degrabă o declarație de stil.

Mai mult decât un simplu capriciu, interesul lui Voiculescu părea să depășească nivelul de colecționar. Surse apropiate afirmau că acesta ar fi cerut echipei sale să analizeze posibilitatea producerii unui astfel de vehicul și în România, fie prin achiziționarea licenței americane, fie prin dezvoltarea unui proiect autohton.

Pasiunea pentru inovație și fascinația zborului

Puțini știau la vremea respectivă că Dan Voiculescu avea o veche atracție pentru invenții și tehnologii neconvenționale. Un detaliu revelator este sprijinul financiar oferit inventatorului român Iustin Capră, celebru pentru creațiile sale neobișnuite, printre care și un rucsac zburător conceput încă din anii ’70 – un concept care avea să inspire ulterior proiecte utilizate inclusiv de NASA.

Pentru Voiculescu, mașina zburătoare nu era doar un moft, ci o extensie firească a fascinației pentru progres, viteză și control. Într-o perioadă în care politica și afacerile se intersectau adesea cu simbolurile puterii, un asemenea vehicul devenea o declarație de statut.

Lux, putere și un viitor cu elice

În timp ce alți lideri își afișau opulența prin vile sau limuzine blindate, Dan Voiculescu părea să vizeze un alt nivel: cerul. Automobilul-avion promitea să evite traficul, granițele și limitele convenționale, oferind o libertate aproape simbolică. O metaforă perfectă pentru un om obișnuit să joace la nivel înalt.

Chiar dacă proiectul nu s-a materializat atunci în forma anunțată, intenția în sine spune multe despre mentalitatea unei epoci și despre apetitul pentru inovație al unuia dintre cei mai influenți oameni din România postdecembristă. Într-o țară în care infrastructura rămânea la pământ, ideea de a zbura peste probleme părea, pentru unii, soluția ideală.

Un vis care a rămas la sol, dar nu a fost uitat

Astăzi, mașina zburătoare rămâne mai degrabă un simbol al ambițiilor fără limite decât o realitate concretă. Însă episodul spune o poveste fascinantă despre putere, bani și visul de a fi mereu cu un pas înaintea lumii.

Pentru Dan Voiculescu, tentativa de a aduce viitorul mai aproape a fost încă o piesă dintr-un puzzle al excesului și al ambiției. Iar pentru public, rămâne una dintre cele mai spectaculoase povești ale anilor în care România încă visa să se ridice la propriu.

Tags:

