Cum a fost creat Pro TV cu banii împrumutați de la Dan Voiculescu? Adevărul despre Adrian Sârbu

Povestea uneia dintre cele mai influente posturi de televiziune din România, ProTV, ascunde detalii puțin cunoscute despre origine și despre oamenii care au contribuit la nașterea acestei instituții. Iată ce declarații a făcut Dan Voiculescu!

În spatele succesului rapid al ProTV și al schimbărilor pe care a adus–le televiziunii românești în anii ‘90 se află o poveste mai puțin cunoscută, care implică relații și sprijin financiar dintre câțiva actori importanți din industria media în acea perioadă.

ProTV, așa cum îs știe toată lumea azi, nu a mai fost născut dintr–o singură idee sau dintr–o finanțare mare la început. De fapt, primele pași ai televiziunii au fost înființarea Canalului 31, un proiect semnificativ condus de Adrian Sârbu. El voia să creeze o televiziune modernă, care să aducă oamenilor o ofertă nouă într-o piață media încă în formare, dar avea nevoie de bani pentru a începe.

Cum a fost creat Pro TV cu banii împrumutați de la Dan Voiculescu

Dar puțini cunosc faptul că, banii pentru demararea acestui proiect nu au venit din surse străine sau de la investitori cunoscuți, ci de la unul dintre viitorii săi rivali, Dan Voiculescu. În acei ani, necesarul pentru lansarea unui post de televiziune era mare. 30.000 de dolari reprezentau o sumă considerabilă în România anilor ‘90, suficientă pentru cheltuieli de bază, cum ar fi echipamentele, chirie și personal tehnic.

Acest împrumut a permis transformarea ideii într-un proiect real, Canal 31, care a atras repede atenția investitorilor străini. În scurt timp, implicarea companiei Central European Media Enterprises (CME) a adus resurse și cunoștințe necesare pentru Canal 31 să evolueze și să devină ProTV, lansat oficial în decembrie 1995.

„E adevărat. A venit la mine. Eram pe Zorileanu. Adrian Sârbu mi-a spus: ‘Vreau să fac Canal 31 și am nevoie de un capital.’ Zic: ‘Drăguț, cât?’ 30.000 de dolari. ‘Și când mi-i dai?’ Într-un an jumate sau într-un an, nu mai știu exact. Și i-am dat 30.000 de dolari. A făcut Canal 31, pe care după aceea, împreună cu americanii, a făcut din el ProTV.”, a spus Dan Voiculescu la Fain & Simplu.

ProTV a reușit să schimbe modul în care românii urmăreau televiziunea, oferind programe moderne, știri mai dinamice și o identitate vizuală distinctă, ceea ce i-a dat un succes rapid. De asemenea, începuturile modeste ale postului, susținute de acest împrumut strategic, arată că, alături de viziune și talent, relațiile și sprijinul financiar pot juca un rol esențial în construcția unei companii media.

Ironia istoriei este că Dan Voiculescu, cel care a oferit primul sprijin financiar pentru Canal 31, a devenit mai târziu unul dintre principalii concurenți ai ProTV, prin Antena 1.