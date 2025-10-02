Acasă » Știri » Motivul pentru care Dan Voiculescu a fost vizitat o singură dată de familie în cele 1077 de zile de detenție: ”Aveam acest biotop al meu în care m-am închis”

Motivul pentru care Dan Voiculescu a fost vizitat o singură dată de familie în cele 1077 de zile de detenție: ”Aveam acest biotop al meu în care m-am închis”

De: Irina Vlad 02/10/2025 | 23:21

După o lungă perioadă de timp în care a ales să stea departe de spațiul public, Dan Voiculescu a revenit în lumina reflectoarelor. Afaceristul, poiliticianul și fondatorul trustului Intact nu s-a ferit să facă o serie de confesiuni despre perioada petrecută în spatele gratiilor, despre învățăturile și lecțiile cu care a rămas după perioada detenției, dar și care este adevărul din spatele celor 11 cărți scrie în penitenciar.

Într-un amplu interviu în cadrul podcastului Fan & Simplu, Dan Voiculescu a vorbit despre deschis despre perioada detenției, despre cum un ateu convins poate ajunge să creadă în Dumnezeu, despre lupta cu propriile gânduri și frici, dar și despre cele 11 cărți pe care le-a scris în spatele gratiilor. Afaceristul a fost închis timp de 1077 de zile, zile care s-au transformat în cea mai importantă lecție din viața sa.

Dan Voiculescu nu și-a lăsat familia să îl viziteze în închisoare

Printre altele, Dan Voiculescu a mărturisit că experiența nefericită din închisoare l-a întărit și i-a schimbat percepția despre viață, dar și despre tot ceea ce trăise până atunci. În cele 1077 de zile de detenție, acesta își aduce aminte că o singură dată a fost de acord să primească vizita familiei sale. Momentul revederii era atât de dulce, încât, la finalul vizitei, despărțirea l-ar fi costat mult prea mult suflet.

DAN VOICULESCU: Eu nu am cerut și nu am primit niciodată învoire în cele 1077 de zile de detenție. Niciodată nu am vrut să plec acasă nici măcar o zi. Aveam acest biotop al meu în care m-am închis, iar orice fel de ieșire din biotop îmi provoca durere. Biotopul l-am creat pentru a trece mai ușor de zilele din pușcărie. Noaptea mă relaxam, scriam foarte mult, iar familia nici nu am primit-o la vizite.

Corespondam, vorbeam la telefon, dar nu voiam să îi văd. Poate a fost și o slăbiciune de a mea, faptul că îi vedeam câteva minunte și după care să îi văd că pleacă. Bucuria de o jumătate de oră de stat de vorbă cu ei m-ar fi costat o săptămână de durere.

Mihai Morar: Dar chiar ați scris 11 cărți?

DAN VOICULESCU: Da, da și există o mare mirare la unii oameni. Când am avut timp, cum le-am scris, ei considerând că a scrie o carte depinde de un manual. Nu, a scrie o carte depinde de o chemare. Cartea vine în tine, nu vii tu în carte. Plus că tematica mea a fost tematica specialității mele. Nu am scris cărți despre istoria medievală.

De asemenea, afaceristul a recunoscut că până să intre în pușcărie era un ateu convins, însă perioada detenției l-a făcut să reflecteze asupra convingerilor care nu se aliniază cu credința în Dumnezeu, iar în cele din urmă a devenit un om credincios.

”La mine religia și credința au apărut în pușcărie. Nu mă ascund. Eu am fost ateu până am intrat în pușcărie. Pușcăria m-a făcut credincios, dar trebuie să recunosc în fața lui Dumnezeu și acum că am încă în mine o doză de credincios agnostic.

Adică nu cred total, 100%. Am momente de rațiune în care îmi pun întrebări la care nu am răspunsuri și asta e și motivul pentru care am făcut facultatea după pușcărie, încercând să găsesc răspunsuri.”, a mai spus Dan Voiculescu.

Ella Vișan, logodnică, semi-iubită şi amantă… în același an! Ovidiu, bărbatul pe care fosta ...
Ella Vișan, logodnică, semi-iubită şi amantă… în același an! Ovidiu, bărbatul pe care fosta concurentă de la Insula Iubirii a încercat să-l ascundă cu orice preţ chiar există!
Îţi mai aduci aminte de Bogdan Olaru, beizadeaua care spunea că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? ...
Îţi mai aduci aminte de Bogdan Olaru, beizadeaua care spunea că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? Nu are loc de muncă, dar… Jonglează frumos între pelerinaje la Athos și fente de lux din contractele cu statul
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, ...
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, tablou de familie, la 5 ani de la divorț!
Câte clase are Joseph Adam, de fapt. Sătulă de răutăcioși, Anda Adam a făcut publică dovada studiilor ...
Câte clase are Joseph Adam, de fapt. Sătulă de răutăcioși, Anda Adam a făcut publică dovada studiilor soțului ei
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ...
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
