Acasă » Știri » Papuci, blană și un elev repetent: când Mădălina Dorobanțu l-a scos pe Matei Stratan la plimbare prin Casa Poporului

Papuci, blană și un elev repetent: când Mădălina Dorobanțu l-a scos pe Matei Stratan la plimbare prin Casa Poporului

De: Paul Hangerli 23/12/2025 | 23:10
Papuci, blană și un elev repetent: când Mădălina Dorobanțu l-a scos pe Matei Stratan la plimbare prin Casa Poporului
Mădălina Dorobanțu Matei Stratan, sursa- CanCan

Au fost împreună, au bifat bani, relații și apariții publice care n-au putut fi ignorate, iar fotografia de față rămâne una dintre cele mai grăitoare dovezi. Mădălina Dorobanțu și Matei Stratan, surprinși acum 20 de ani într-un decor monumental, rece și neprietenos, par două personaje scoase din filme diferite, aduse forțat în același cadru.

Papuci la blană, latex la ocazie și un Halloween întârziat

Să începem cu el, că e mai simplu. Matei Stratan arată ca un școlar îmbătrânit înainte de vreme, rămas repetent la viață, cu o aură de elev model care a învățat pe de rost lecția discreției, dar a uitat să o aplice. Costumul e corect, cravata la locul ei, postura rigidă — genul de tânăr care pare mereu în pragul unei ședințe cu părinții sau, mai grav, în pragul hepatitei metaforice a vieții mondene. El ca el, dar lângă el defilează Mădălina Dorobanțu într-o apariție care pare decupată din clipul Thriller al lui Michael Jackson, varianta balcanică.

Ținuta ei ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri. Rochia este un obiect neidentificat: e lucioasă de zici că e latex, dar în același timp pare mătăsoasă, are decupaj, o culoare dubioasă și o textură care nu se hotărăște ce vrea să fie când va crește mare. Peste toate tronează piesa de rezistență: papucii. Papuci purtați cu haină de blană. Expresia asta ar trebui să intre în manualele de modă: papuci și haină de blană – Mădălina Dorobanțu, fashion icon acum 20 de ani. Nici dacă erau sandale nu era bine, dar aici nu știm exact ce sunt — cert e că sunt acolo, sfidători, ca o palmă dată bunului-simț vestimentar.

Cerceii par furați direct din filmul Șatra, machiajul e de Halloween, pare că asistăm la un Crăciun distrus de scheleți iar tot tabloul este amplificat de holul rece, de marmură și granit, al Casei Poporului, unde gresia lucioasă reflectă perfect dezorientarea stilistică a momentului. Un cuplu, o poză, două lumi care n-au vorbit niciodată aceeași limbă.

Madalina Dorobantu si Matei Stratan, sursa- Can Can

Interese, bani și ruptura: de la Dorobanțu la Ghenea, același Matei, alt decor

Dincolo de modă și dezastru stilistic, relația dintre Mădălina Dorobanțu și Matei Stratan a fost una în care calculele au cântărit cel puțin la fel de mult ca sentimentele. El – o tapă de bani și relații, crescut într-o familie cu averi greu de pronunțat fără să îți tremure vocea, ea – o femeie cu acces real la lumea cluburilor, a vedetelor și a nopților unde se fac și se desfac destine mondene. Se spune că Dorobanțu l-a propulsat în „lumea bună”, dar Matei a vrut mai mult: nu doar să fie invitat, ci să fie patron, nu doar iubitul patroanei, ci proprietar cu acte în regulă. Când acțiunile n-au venit, nici relația n-a mai avut viitor.

Ruptura a fost rapidă, iar tranziția aproape comică: de la Mădălina Dorobanțu la Mădălina Ghenea. Același prenume, altă ligă, alt nume de familie. Dacă Dorobanțu venea cu clubul, conceptul și noaptea bucureșteană, Ghenea a venit cu Italia, filmele, iahturile și discreția impusă de familie. Coincidență sau nu, tatăl lui Matei n-a fost încântat nici de una, nici de cealaltă, semn că problema nu era femeia, ci expunerea. Așa că Ghenea a fost rugată să fie mai discretă, iar Matei a rămas același personaj prins între bani, femei puternice și dorința de a nu deranja prea tare establishmentul familial.

Între timp, Dorobanțu și-a văzut de drum. Clubul Gaia a devenit un brand, nu doar un loc de pierdut nopțile, iar ea s-a repoziționat drept creatoare de modă și femeie de concept. Culmea ironiei? Astăzi pare mai tânără decât ieri. O adevărată epidemie în rândul vedetelor: fețe care se întorc în timp, obraji care ignoră gravitația, priviri din ce în ce mai netede. Or fi operațiile? Or fi filtrele? Or fi machiajele cu aromă de bisturiu? Nimeni nu știe sigur. Cert e că Dorobanțu arată acum mai rafinată, mai controlată și mai puțin dispusă să iasă din casă în papuci și blană. Evoluție? Cu siguranță. Lecție? Poate. Sau doar încă o dovadă că, în lumea mondenă, timpul nu trece, se negociază.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă te prind… Rup, rup tot!”
Știri
Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă…
Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor
Știri
Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și...
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna”
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Crăciunul s-a transformat în tragedie pentru creatoarea de modă: „O suferință pe care n-o ...
Crăciunul s-a transformat în tragedie pentru creatoarea de modă: „O suferință pe care n-o poți descrie în cuvinte”
Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă ...
Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă te prind… Rup, rup tot!”
Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor
Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor
Cum l-a format horrorul anilor ’80 pe creatorul Welcome to Derry
Cum l-a format horrorul anilor ’80 pe creatorul Welcome to Derry
Crăciun cu emoții pentru Toto Dumitrescu! Vestea care îl poate trimite iar în închisoare
Crăciun cu emoții pentru Toto Dumitrescu! Vestea care îl poate trimite iar în închisoare
Scrisoarea emoționantă a lui Ioan Costel, băiețelul care i-a cerut zacuscă și „suc cu bule” ...
Scrisoarea emoționantă a lui Ioan Costel, băiețelul care i-a cerut zacuscă și „suc cu bule” lui Moș Crăciun
Vezi toate știrile
×