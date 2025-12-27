Acasă » Știri » Noul trend viral de pe TikTok din iarna lui 2025: ce cărți a început Gen Z să răsfoiască la căldură, cuibăriți sub pilote și pături

De: Diana Cernea 27/12/2025 | 23:50
Noul trend viral de pe TikTok din iarna lui 2025. Sursa foto: Pexels.com

Pe măsură ce temperaturile scad și frigul pătrunde în oase, Gen Z se refugiază între coperțile romanelor. Și nu orice romane, ci mai ales cele erotice, cunoscute pe TikTok sub hashtag-ul #HornyLitGirlWinter – trendul care a luat cu asalt platforma și a transformat iarna într-o frenezie literară.

Inflencerițele de pe TikTok arată fără jenă cum își petrec serile friguroase cu povești despre pasiune, aventuri și flirturi literare. Videoclipurile populare prezintă teancuri de cărți, pagini citite pe nerăsuflate, expresii exagerate gen „OMG” și suspine teatrale, pe un fundal sonor aluziv.

Trendul a explodat în special printre cititoarele adolescente și tinerele adulte, care se delectează cu povești intense despre iubire și erotism, transformând perioada cea mai rece din an într-un adevărat „sezon al pasiunii”. De la romantism contemporan la erotism de lux, totul e permis în această febră digitală.

#HornyLitGirlWinter nu e doar despre lectură: e un spectacol vizual. Creatorii de conținut sincronizează clipuri cu cărți și recenzii dramatice cu efecte vizuale, meme-uri și comentarii incendiare, atrăgând sute de mii de vizualizări. Comunitatea online transformă poveștile din cărți în trending, iar platforma devine un spațiu de socializare și aprobare reciprocă – ca și cum o întreagă generație de femei ar spune: „Da, și eu simt nevoia de căldură și pasiune în frigul iernii!”

Experții spun că fenomenul are și o bază psihologică: zilele scurte și frigul accentuează dorința de intimitate și confort emoțional. Și ce poate fi mai reconfortant decât o carte palpitantă, cu personaje care trăiesc iubirea și erotismul, când stai sub pătură și bei ciocolată caldă?

Ce cărți a început Gen Z să răsfoiască

Sezonul „Horny Lit-Girl Winter” a redefinit iarna pentru generația Z: nu mai e doar despre frig, lumini de Crăciun sau Netflix. E despre emoții intense, povești picante și o comunitate online care înțelege perfect dorința de evadare.

Așadar, dacă în feed-ul tău apar clipuri cu pagini deschise și suspine exagerate, nu te mira – e doar iarna în stil Gen Z, sezonul în care romanele pentru femei devin cele mai fierbinți lecturi ale anului.

