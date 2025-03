Așa se ”electrizează” la Survivor! Ce pune pe limbă Daniel Pavel fix înainte de a începe filmările pentru show-ul de la PRO TV! Medicul l-a avertizat, el o comite

Daniel Pavel sau domnu’ Dan cum îl știe o țară întreagă are întotdeauna cuvintele la el, remarcându-se încă de la început drept un bun comunicator și un atent observator al evenimentelor din jurul său, până la cele mai mici detalii. Prezentatorul de la Survivor România a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, ritualul pe care îl are înainte de startul filmărilor, vorbindu-ne totodată și despre problema de sănătate pe care reușește să o țină sub control, chiar dacă mai încalcă recomandările medicului.

De ani buni, Daniel Pavel își petrece iarna în Republica Dominicană, unde este “exilat” pe perioada filmărilor Survivor România. Și pentru că este vorba de luni bune, soția sa, Ana Maria, îi este alături, ea îmbinând utilul cu plăcutul, practic, făcând consultanță juridică pe fusul orar din România, direct din Republica Dominicană.

Daniel Pavel: “Pun pe limbă nişte concentrat de mentă de la prietenul meu terapeut Victor pentru claritate mentală”

Prezentatorul TV ne-a mărturisit că are un ritual înainte de a începe filmările propriu-zise. Practic, el pune în practică anumite acțiuni care îi conferă o stare de bine.

“Acasă, după ce spun un anumit număr de Psalmi, îmi ascut creionul, marchez în celebra mea agendă-catastif datele zilei, apoi mă dau cu mir adus de pe Muntele Athos. Iar la joc, înainte să ies din cort şi mai ales la punctul de start, pun pe limbă nişte concentrat de mentă de la prietenul meu terapeut Victor pentru claritate mentală şi prezența totală în moment”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Daniel Pavel, dezvăluindu-ne micile trucuri care îl ajută să fie în cea mai bună formă pe micul ecran. “Şi mai spun o vorbă arhi-cunoscută de colegi: Let’s get this done – Domnu’ Dan!”, a adăugat el.

Practic domnul Dan își petrece prima jumătate din an pe meleaguri exotice, filmările desfășurându-se în aer liber, fie pe uscat, fie în apă, probele din concurs având un grad ridicat de dificultate.

Daniel Pavel: “Am dezvoltat surfer’s eye. E o mică arsură pe iris și o țin sub control”

Până în prezent, prezentatorul TV nu s-a confruntat cu probleme de sănătate cauzate de alimentație, dar este foarte atent la acest capitol.

“M-am adaptat instant la cele mai grele condiții de realizare a unui reality show prezent în media de la noi. Mânânc foarte puțin spre deloc pe set, atât pentru a elimina cât se poate riscurile alimentare, dar şi pentru a ține pasul cu transformările concurenților, în transformările lor”, ne-a spus vedeta Pro TV.

În schimb, temperaturile ridicate și orele multe pe care le petrece în soare și-au pus amprenta asupra lui Daniel Pavel chiar din primul sezon. “Am contractat, totuşi, o mică problemă de sănătate, la debutul meu ca prezentator Survivor, la ochi mai exact. Din cauza razelor UV extrem de puternice la tropice, eu, care veneam după câțiva ani de locuit la Viena, nu eram pregătit pentru asta şi fără să port prea mult ochelari de soare, am dezvoltat surfer’s eye. E o mică arsură pe iris și o țin sub control”, ne-a mărturisit el.

Deși ochelarii de soare reprezintă o măsură de protecție eficientă, domnu’ Dan mai încalcă recomandările primite. Iată și motivul! “Dar pentru a vă privi în ochi, fac efortul de a nu-mi asculta doctorul și de a nu purta ochelari de soare când filmez”, a precizat el. Recent, Pro TV a făcut o schimbare în grila de programe, difuzând reality-show-ul Survivor de luni până miercuri de la 23.30.

Foto: Instagram

