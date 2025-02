Daniel Pavel și soția sărbătoresc Dragobetele în Dominicană, dar… Cine i-a încurcat planurile prezentatorului de la Survivor România 2025

După cum se știe, Daniel Pavel este “exilat” în Republica Dominicană luni bune, pe perioada filmărilor reality-show-ului Survivor. Alături de el este și soția sa, Ana Maria, care lucrează la foc automat, respectiv consultanță juridică pe fusul orar din România. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, domnu’ Dan ne-a dezvăluit cum s-a organizat pentru celebrarea Dragobetelui și ce surprize o așteaptă pe consoarta sa. Vedeta Pro TV ne-a spus ce variante ia în calcul pentru luna de miere, dar și cum vor proceda cu apropiații în momentul în care vor afla că au fost binecuvântați cu un copil.

Daniel Pavel are norocul de a lucra într-un loc exotic, însă timpul este unul limitat, în funcție de programul filmărilor pentru Survivor. Prezentatorul TV ne-a spus cum se desfășoară zilele lui în Republica Dominicană.

Daniel Pavel: “I-am pregătit o ieşire în decorul tropical-caraibian atât de drag ei”

CANCAN.RO: Sărbătoarea românească Dragobetele vă prinde împreună în Republica Dominicană. Ce planuri aveți pentru această zi?

Daniel Pavel: Dragobetele pupă fetele, iar a mea drăguță şi soție îmi va fi iar, în Dominicană, în această perioadă. Planuri nu putem face în ritmul alert şi intens al filmărilor pentru un show unic precum Survivor (care, by the way e şi el, la rându-i, Dragobete pentru fetele Națiunii Survivor România!) Cel mai probabil vom profita de câteva ore libere şi de vreun carnaval dominican pentru că se apropie şi ziua lor națională – 27 februarie şi, de regulă, exuberantul spirit dansant al oamenilor de aici e la superlativ, în această perioadă.

CANCAN.RO: Având în vedere că Ana îți este alături, ce cadou i-ai pregătit? L-ai achiziționat din țară sau ai optat pentru ceva specific zonei?

Daniel Pavel: De singura sărbătoare a Dragostei pe care bucuros o sărbătoresc pentru că e de-a noastră, străveche – Cap de Primăvară i se spunea, Anei i-am pregătit o ieşire în decorul tropical-caraibian atât de drag ei, Casa de Campo. Un souvenir dominican va completa ziua, unul la alegerea ei, întotdeauna cu gust, pentru că Ana este delicios de stilată, dar foarte ponderată.

Daniel Pavel: “Când Ana are de lucru în consultanța juridică pe care o oferă pe fusul orar al României eu dorm neîntors”

CANCAN.RO: Cum arată o zi obișnuită pentru voi în Republica Dominicană? ( ex: zi de filmări/ zi liberă)

Daniel Pavel: Ziua, când suntem în Dominicană, se scurge destul de independent unul de celălalt pentru că atunci când Ana are de lucru în consultanța juridică pe care o oferă pe fusul orar al României eu dorm neîntors (râde). Mă trezesc de cele mai multe ori înainte de răsărit, fac o activare uşoară, fizică, alergare cu picioarele goale pe pajiștile de lângă junglă, apoi coardă, flotări şi plank (am o rutină clară de acasă, de la fratele şi antrenorul meu, Liviu) și psihică, cu o cafea proaspăt făcutā, în care strecor două vârfuri de unt gras, şi spirituală, rugăciune. Apoi pregătesc ziua de filmare – vestimentație, necesar logistic, etc şi apoi pe-aci ți-e drumul! Ore bune în căldura toridă, umedă, prăfuită, a traseelor Survivor, zi de vară dominicană, până-n seară, apoi noapte de Consiliu Tribal şi Duel Eliminatoriu. În finam, tot la Ana mea ajung.

CANCAN.RO: După nuntă, planul era ca luna de miere să o celebrați în America. Ați rezolvat cu formalitățile? Din Republica Dominicană reveniți acasă sau ajungeți în America? Care ar fi destinațiile?

Daniel Pavel: Luna de miere va fi celebrată, însă sincer vă spun, în acord cu soția mea, faptul că încă nu știm exact unde și când. Depinde de programul nostru de după show si de ce vom simți să facem. Să vizităm New Yorkul, să dansăm în Mykonos câteva zile sau să plecăm direct în Bali. E clar că de toate, cum speram, nu vom avea timp vara asta. Nu putem să lipsim o lună. E perioada noastră de clădire ca și familie și ca și oportunități în ceea ce privește proiectele personale.

Daniel Pavel: “Probabil că se va vedea, cât poți să ascunzi ceva atât de vizibil sau zâmbetele care vin odată cu momentul?”

CANCAN.RO: Nu ați făcut un secret că vă doriți să vă măriți familia. Veți da vestea familiei și prietenilor rapid sau după primul trimestru de sarcină?

Daniel Pavel: Este un aspect pe care l-am tot vorbit la modul prezumtiv și momentan nu vrem să îl mai abordăm. Nu este o superstiție, este o dorință de a avea ceva al nostru, privat. Probabil că se va vedea, cât poți să ascunzi ceva atât de vizibil sau zâmbetele care vin odată cu momentul? Ne vom comporta natural.

CANCAN.RO: De-a lungul timpului, care au fost fricile pe care ți le-ai învins?

Daniel Pavel: Cred că şi la mine ca la mulți nu e etapă de creştere şi dezvoltare unde să nu fi depăşit o teamă care, neantrenată, devin mănunchi de frici. De la teama de abandon, fiind călător încă de la creşă (râde), pâna la teama de abisul necuprins al oceanului când la oprirea navei în larg, săream de la mare înălțime, riscând nițel. Teama pe clădirile înalte înca o am – culmea, pe culmi, pante, dealuri, natură în general, nu o am deloc. Sau în aer. Iar cu şobolanii, încă negociez!

