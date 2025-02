Trădare sentimentală la Survivor România 2025. Darius Măcinic, detalii picante din culisele show-ului de la ProTV, după ce a părăsit competiţia: eliminarea l-a şocat!

Darius Măcinic a părăsit săptămâna aceasta reality-show-ul Survivor filmat în Republica Dominicană și difuzat la Pro TV de luni până miercuri, de la 21.30. Acesta a pierdut duelul în fața Franciscăi și a fost eliminat din competiție. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, concurentul Survivor a vorbit despre contextul în care a ajuns să fie nominalizat pentru duel, subliniind că Diana a avut un rol principal în acest context. Șocul a fost cu atât mai mare pentru Darius, întrucât, conform mărturisirilor sale, ea nu îl vedea doar ca pe un coleg de echipă, ci avea o afinitate specială pentru el.

Trădare sentimentală la Survivor, reality-show-ul prezentat de Daniel Pavel la Pro TV? Iată ce declarații ne-a făcut Darius Măcinic în exclusivitate, după ce colegii l-au trimis la duel și ulterior a fost eliminat din joc.

Darius Măcinic: “Diana nu mă vedea doar ca pe un coleg de echipă, ci avea o afinitate specială pentru mine”

CANCAN.RO: Ce a fost cel mai greu de suportat în Republica Dominicană: lipsa mâncării, condițiile dure sau tensiunile din echipă?

Darius Măcinic: Privind retrospectiv, niciunul dintre aceste aspecte nu mi s-a părut insuportabil. Până în momentul eliminării mele, conexiunile cu echipa au fost extraordinare.

CANCAN.RO: Care crezi că a fost momentul decisiv care a dus la eliminarea ta din competiție?

Darius Macinic: Nu pot spune că eliminarea mea a fost nedreaptă. Francesca a câștigat duelul în mod corect. Ceea ce îmi lasă un gust amar este felul în care s-a ajuns la acel duel. Am legat anumite conexiuni cu anumiți oameni, iar când votul a fost aproape unanim împotriva mea, am fost șocat. În cazul Dianei, ea a avut un rol principal în această eliminare. Din punctul ei de vedere, era o chestiune de priorități, dar lucrurile sunt mai complicate de atât. Ea nu mă vedea doar ca pe un coleg de echipă, ci avea o afinitate specială pentru mine, pe care și-a exprimat-o verbal, nu doar mie, ci și altor persoane. De-a lungul competiției, am simțit această apropiere din partea ei. Nu pot spune că a fost o relație concretă, era prea devreme, poate s-ar fi întâmplat ceva sau poate nu. Dar în momentul în care lovitura finală a venit chiar de la ea, a fost un șoc total pentru mine.

Darius Măcinic: “Ea a fost, să spunem, “cireașa de pe tort””

CANCAN.RO: Te-ai simțit trădat de Diana la nominalizare?

Darius Măcinic: Nu înțeleg cum s-a ajuns aici și, sincer, îmi depășește capacitatea de înțelegere, așa cum sunt eu construit ca om. Personal, dacă dau cuiva impresia că îi sunt prieten, chiar îi sunt prieten. Nu îi ofer doar o iluzie ca mai apoi să-l înjunghii pe la spate. Ea a fost, să spunem, “cireașa de pe tort”, dar nu a fost singura. De exemplu, și Vasile a avut un rol în acest rezultat.

CANCAN.RO: Crezi că Diana te-a votat pentru că nu i-ai împărtășit sau declarat sentimentele?

Darius Măcinic: Nu pot să mă pun în pielea ei și să presupun ce a gândit. Poate va răspunde ea la un moment dat. Acum, pentru mine, nu mai are nicio relevanță ce va spune. Rezultatul este același, indiferent de explicațiile pe care le-ar putea oferi. Mi s-a părut ciudat când mi-a spus: „Darius, e doar un joc!” Nu știu ce înseamnă pentru ea „doar un joc”, dar pentru mine, orice competiție este importantă și nu o tratez superficial. Există jocuri și jocuri, așa cum există oameni cu principii și oameni fără. Fiecare este crescut diferit și are propriile valori, iar eu nu le pot impune altora felul meu de a vedea lucrurile. Pentru mine, relațiile interumane sunt primordiale, iar competiția vine pe locul doi.

Ce planuri are Darius Macinic după Survivor

CANCAN.RO: Ce te-a dezamăgit cel mai tare în urma acestei nominalizări?

Darius Macinic: Nu vreau să câștig prin manevre neprevăzute. Întotdeauna îmi voi lăsa adversarul să mă vadă și nu voi acționa pe la spate. Indiferent de oponent, voi avea aceeași abordare, de la Marinescu și până la oricine altcineva. De exemplu, dacă ar fi să mă lupt cu un luptător de MMA, m-aș bate cu el în ring, față în față. Indiferent cine ar câștiga, ne-am strânge mâna și ne-am respecta reciproc. Asta înseamnă sportivitate: respect pentru adversar, fără să încerci să câștigi prin alte metode.

CANCAN.RO: După această experiență extremă, ce planuri ai pentru perioada următoare?

Darius Macinic: Îmi voi continua activitatea în business-urile mele. Mă voi ocupa de pensiune, de bucătăria restaurantului meu și de clubul sportiv pe care îl am împreună cu fratele meu.

