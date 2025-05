Daniel Pavel și Ana Maria, din nou în fața preotului! Planul surpriză după primul an de mariaj. Semnificația cifrei 8 în viața prezentatorului Survivor

Daniel Pavel și Ana Maria duc o viață de poveste, iar acest lucru se vede din acțiunile lor. Nici măcar Survivor nu i-a ținut la distanță, soția fiindu-i alături, în Republica Dominicană, pe perioada filmărilor. Și cum luna viitoare aniversează primul an de mariaj, domnu’ Dan deja uneltește un plan surpriză pentru partenera sa de viață. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta Pro TV ne-a vorbit despre situațiile limită pe care le-a depășit în viață, legătura cu Divinitatea, dar și simbolistica cifrei 8 în viața sa.

Daniel Pavel are o legătură specială cu Divinitatea, iar acest lucru s-a văzut și din imaginile surprinse recent de paparazzii Cancan. Mai exact, prezentatorul TV s-a închinat în momentul în care a trecut prin dreptul unei biserici. Înainte de aniversarea primului an de căsătorie, Daniel și Ana Maria Pavel au mers pentru o binecuvântare la unul dintre cei doi duhovnici. Cuplul are în plan să revină într-un lăcaș sfânt, dacă ziua de 8 iunie îi va prinde în București.

Daniel Pavel: „La Limita venită de Sus! de un uragan forță 12 şi aisberguri – cam pe unde s-a scufundat Titanicul!”

CANCAN.RO: În viața reală, ai avut parte de o situație limită din care ai ieșit învingător? Ne poți da detalii despre lecția pe care viața ți-a oferit-o?

Daniel Pavel: Am avut şi sunt sigur că voi mai tot avea, are viața felul ei de a ne testa pâna la fluierul de Final. Am căutat întotdeauna să forțez limitele a ceea ce pot să ştiu, ce pot să simt şi mai ales unde pot să ajung. Ar fi greu să fac un clasament, însă le pot aşeza în două categorii: accidente la limită şi provocări ale sufletului. La prima categorie, un incident de navigație extrem pe vremea mea de ofițer de marină comercială, când nava portcontainer în al cărei echipaj eram a scăpat la limită – desigur, la Limita venită de Sus! de un uragan forță 12 şi aisberguri – cam pe unde s-a scufundat Titanicul!

La a doua categorie sunt iubirile ce s-au transformat, nu s-au pierdut, nici câștigat şi m-au construit în versiunea de azi. Lecția cea mai importantă este una dublă: cea a smereniei, că suntem fire de nisip cosmic, „dust in the wind” si cu toate acestea, Creatorul ne-a înzestrat cu supra-măsura liberului arbitru de a putea alege iubirea ca forța cea mai importantă a Vieții.

Daniel Pavel: “Am fost pentru o binecuvântare la unul din dragii noștri preoți de la nuntă”

CANCAN.RO: Și pentru că se apropie luna iunie și, implicit, ziua voastră specială – 8 iunie, când v-ați unit destinele, nu pot să nu vă întreb cum veți marca primul an de mariaj?

Daniel Pavel: La cum deja ne cunoașteți ca și un cuplu atipic, care se bucură atât de o excursie la munte cu cortul, cât și de destinații mai cunoscute, poate să fie orice detaliu/destinație simplă, de care să nu știe nimeni. Îl vom marca cu siguranță în stilul nostru caracteristic. Nu vă voi putea spune aici însă cum, unde și când…este o surpriză și pentru Ana.

CANCAN.RO: Veți merge și la biserică pentru o binecuvântare?

Daniel Pavel: În viața noastră binecuvântarea Domnului a avut, are și va avea mereu, o importanță colosală. Taina Cununiei ne-a apropiat și mai mult și este minunat să simți puterea Divină în doi. De câte ori avem ocazia intram într-o biserică și suntem recunoscători pentru tot ceea ce avem, pentru că ne avem. Am fost și acum, premergător aniversării, pentru o binecuvântare la unul din dragii noștri preoți de la nuntă, Parintele Paul din Sângeorz-Băi. Și, cu siguranță, în ziua aniversării, dacă suntem în București, vom merge la Părintele Paul Crângașu, cel de-al doilea preot de la cununie pentru a mulțumi Domnului. E atât de multă binecuvantare în viața noastră încât simțim să mulțumim și să lăsăm în voia lui Dumnezeu tot ceea ce va urma.

Daniel Pavel: „8 este pentru mine o cifră extrem de norocoasă”

CANCAN.RO: În afara de 8 septembrie ziua ta, dar și ziua în care v-ați cunoscut tu și Ana, 8 iunie – ziua căsătoriei, mai există evenimente importante care s-au întâmplat într-o zi de 8? Se poate spune că este cifra ta norocoasă?

Am văzut întotdeauna magia lui 8 ca legată intrinsec de destinul meu în acest plan al existenței. Ar mai fi 8 august, ziua tatălui Anei, eveniment pivotal în întâlnirea mea karmică de peste ani, cu auria sa fiica ( “zâna aurie” îi spun Anei).

Da, 8 este pentru mine o cifră extrem de norocoasă, să ne gândim că fenomenul care m-a ridicat în inimile si atenția oamenilor este Survivor, compus din 8! litere. 8-ul privit ca infinit, ♾, este iarăşi un simbolism care mă obligă să caut dincolo de vălul realității noi şi noi forme de a evolua.

