Sacrificiul făcut de Daniel Pavel pentru a pleca în Asia cu PRO TV, la noul reality-show! Visul american s-a amânat! ”Nu s-a mai văzut așa ceva în România!”

Daniel Pavel este vârful de lance de la Pro TV pentru noul reality-show Desafio, pe care televiziunea l-a anunțat la lansarea grilei, eveniment care a marcat și 30 de ani de la lansare. Cu această ocazie, domnu’ Dan a dat din casă, pentru CANCAN.RO, despre formatul pe care îl va prezenta și care se va filma în Asia. Daniel și soția sa s-au întors bronzați din luna de miere petrecută în Creta, el explicându-ne de ce vor bifa escapada americană abia anul viitor.

30 de ani de Pro TV și 5 pentru Daniel Pavel de când s-a impus pe piața media ca prezentator de reality-show-uri. O dată cu Desafio, noul format pe care îl vom vedea la anul pe micul ecran, domnu’ Dan va schimba continentul și va ajunge în Asia, unde vor avea loc filmările.

Daniel Pavel: “Provocarea o să fie absolut pe toate planurile”

CANCAN.RO: Felicitări! Ai tras lozul norocos și începi un nou proiect.

Daniel Pavel: Da, chiar cred, într-adevăr, bine zis. Până la urmă, e o extragere în fiecare zi. Uite, 30 de ani de Pro TV! Ziceau latinii că norocul îi favorizează pe cei curajoși. Păi noi suntem cei curajoși. Dacă trebuia să facă cineva, o facem noi. Desafio Sfidarea – provocarea o să fie absolut pe toate planurile, un nou reality show are elemente de adventure, are elemente de joc, de game show, are elemente de cultură. Acolo unde o să filmăm, în acel ținut exotic, în care concurenții o să lupte cu toate elementele naturii, cu relațiile dintre ei. O să aibă de toate din toate punctele de vedere. Deci va fi o sfidare la cel mai înalt nivel.

CANCAN.RO: Când ai aflat de această propunere?

Daniel Pavel: Mai demult, dacă ne uităm ca timeline. Dar ce e timpul? Nu știi niciodată. Am aflat și l-am cântărit foarte bine împreună cu o echipă de inimoși: echipa de producție. Este momentul să începem ceva pentru acest public la acest moment: 30 de ani. Din ăștia 30, am și eu bucuria să am o șesime – 5 ani – și sper să fim la cât mai mulți împreună în formulele astea lărgite.

Daniel Pavel: “În Asia o să fim!”

CANCAN.RO: Ce te-a atras la formatul ăsta?

Daniel Pavel: Orice tip de format care implică depășirea limitelor și ieșirea din zona de confort e clar ceva ce simt că mi se potrivește și mie și oamenilor dragi cu care lucrăm. Cum a spus Pavel Bartoș pe scenă, n-am fi nimic fără colegii noștri care sunt în spatele camerelor. M-a atras foarte mult elementul de noutate. Nu s-a mai făcut așa ceva în România, la nivelul ăsta. O să fie o mai mică echipă de filmare, pentru că mergem în necunoscut, nu știm unde și ce – în momentul ăsta – exact ce găsim. În Asia o să fim.

CANCAN.RO: Te-ai sfătuit și cu Ana legat de acest proiect?

Daniel Pavel: Da, am avut chiar o mică ședință de familie pentru că sigur tot ceea ce ni s-a întâmplat în viață a avut un sens, a avut un scop. Cu Ana chiar am apariția de invitat special și ea e invitata specială a invitatului special „La bine și la roast”. Se vede în toamna. Am văzut și aici imagini în promo.

CANCAN.RO: Cum digeri roasturile când tu sau Ana sunteți subiectul principal?

Daniel Pavel: Da, n-a fost ușor. Este o specie de comedie, de comedy din ăsta american, foarte mișto făcut. Chiar te pun la frigare acolo. Dar cu Răzvan Exarhu, cu echipa de roasteri a fost formidabil. Adică am avut febră musculară la maxilare. O să fie frumos.

Daniel Pavel: “Acest proiect american înseamnă un pic și business și pleasure”

CANCAN.RO: V-ați întors bronzați din luna de miere. Cum a fost vacanța asta?

Daniel Pavel: Ea e mai bronzată de data asta. A fost miere pe pâine. O vacanță foarte frumoasă dorită, necesară, a fost top.

CANCAN.RO: Veți continua călătoria și în America?

Daniel Pavel: Era în plan, însă acum cu noul show am recalibrat. Probabil că undeva la anul va fi, dar n-o lăsăm. Undeva la anul și proiectul (n.r. la Pro TV), dar și noi după ce apare o să plecăm, pentru că avem acolo prieteni foarte buni și acest proiect american înseamnă un pic și business și pleasure cumva să spunem.

Foto: Instagram

CITEȘTE ȘI: Motivul incredibil pentru care Daniel Pavel și Ana Maria și-au amânat luna de miere. Planul “secret” după primul an de căsnicie: „Din toamnă începem”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.