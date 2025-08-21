Gabi Bădălău își vinde bolizii de lux, după ce a fost dat în judecată că nu și-a plătit curentul! Cât cere pentru un Lamborghini Urus

Gabi Bădălău își reduce colecția auto! Două dintre cele mai scumpe mașini din garaj, scoase la vânzare.

Pasiunea pentru mașini de lux este bine cunoscută în cazul lui Gabi Bădălău, însă, în ciuda atașamentului său față de aceste adevărate bijuterii pe patru roți, afaceristul a făcut un pas surprinzător. Două dintre automobilele de top care îi ocupau garajul au fost puse la vânzare, valoarea lor cumulată depășind cu ușurință pragul de 800.000 de euro.

Gabi Bădălău își vinde mașinile!

În garajul lui Bădălău s-au regăsit mereu modele exclusiviste, preferate de colecționarii cu posibilități financiare impresionante. De data aceasta, în centrul atenției se află un Lamborghini Urus și un Rolls-Royce Cullinan, două SUV-uri de lux care atrag privirile oriunde apar. Lamborghini-ul, în versiune personalizată și dotat cu toate opțiunile de top, este evaluat la aproximativ 300.000 de euro, în timp ce Rolls-Royce-ul, simbol al eleganței și rafinamentului britanic, depășește jumătate de milion de euro.

Decizia de a scoate la vânzare aceste mașini vine într-un context interesant pentru afacerist. Recent, numele său a apărut în spațiul public în legătură cu un proces ce avea ca miză neplata unor facturi de utilități. Deși suma în cauză nu poate fi comparată cu valoarea bolizilor săi, situația a atras atenția și a stârnit comentarii. În acest peisaj, gestul de a renunța la două dintre cele mai valoroase automobile din colecția sa pare să fie o decizie calculată, menită să aducă lichidități rapide și consistente.

Surprinzător este și faptul că anunțurile de vânzare nu au apărut pe conturile personale ale lui Gabi Bădălău. De altfel, afaceristul a dispărut complet din mediul online. Pagina sa de Instagram, unde obișnuia să posteze imagini cu familia, afacerile, călătoriile sau momentele de relaxare la sală, a fost ștearsă. Decizia de a renunța la expunerea constantă în social media a fost remarcată imediat, mai ales că acesta era activ și urmărit de mii de persoane.

În absența lui din spațiul virtual, responsabilitatea promovării mașinilor a fost preluată de Bianca Drăgușanu, cea care a publicat pe internet imagini cu cele două SUV-uri de lux.

Piața automobilelor de lux rămâne una dinamică, iar modelele scoase la vânzare de Bădălău se înscriu în categoria celor cu o cerere constant ridicată. Lamborghini Urus este considerat unul dintre cele mai spectaculoase SUV-uri sport, combinând designul agresiv și performanțele de top cu confortul interior. Pe de altă parte, Rolls-Royce Cullinan reprezintă un etalon al luxului absolut, fiind preferat de personalități din întreaga lume datorită rafinamentului, materialelor premium și prestigiului pe care îl conferă.

(CITEȘTE ȘI: Ce sumă de bani i-a cerut Claudia Pătrășcanu lui Gabi Bădălău, după ce afaceristul și-a dat în judecată copiii )