Ce salariu lunar are Carmen Tănase de la teatru: „Banii ăștia îi iau fie că joc, fie că nu joc”. Actrița își completează veniturile din contracte extra

Carmen Tănase (63 de ani) este una dintre cele mai iubite actrițe din țară. Joacă de zeci de ani pe scena românească și are apariții de necontestat în filme și seriale. Invitată în cadrul unei emisiuni din Republica Moldova, Carmen Tănase a vorbit, printre altele, despre salariile pe care le încasează, în general, actorii români. Iată detaliile mai jos, în articol, ce salariu lunar are Carmen Tănase de la teatru.

Carmen Tănase a vorbit, în cadrul emisiunii „Fără Protocol” despre venitul pe care îl încasează în urma activității sale la teatru. De altfel, moderatorul emisiunii a dorit să cunoască ce salarii au actorii în această branșă, făcând o comparație cu cele din Republica Moldova.

Actrița Carmen Tănase nu a ezitat și a dezvăluit ce venit primește, contractual, din activitatea de la teatru. Face parte din categoria actorilor de tip 1A și încasează în jur de 7.000 de lei lunar. De altfel, are și alte contracte, însă în privat, prin intermediul cărora își rotunjește venitul lunar.

„Debutanții, nu știu. Dar pot să vă spun despre mine. Deci eu sunt actor categoria 1A și am 7.000 de lei sau 7.200 de lei, asta înseamnă cam 1.300 de euro. Acesta este salariul de la teatrul unde am cartea de muncă. Acolo, dacă am noroc, joc, dacă nu, nu joc nimic, că tot salariul acela îl iau. Eu joc foarte mult în privat, la Teatrul Odeon, unde sunt angajată, am un singur spectacol – «Cui i-e frica de Virginia Wolf». Deci nu joc într-un alt spectacol. De acolo iau leafa. Ce joc în teatrul privat, cu Gabi Popescu e altceva, n-are legătură cu salariul. Este alt venit”, a spus Carmen Tănase.