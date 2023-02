Carmen Tănase, dezvăluiri neștiute. Care este singurul aliment pe care actrița îl consumă în fiecare zi

Carmen Tănase este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România și totodată una dintre cele mai apreciate prezențe feminine din showbiz. Despre cariera ei se cunosc o mulțime de detalii, însă puțini sunt cei care știu faptul că actrița a ținut dietă toată viața, iar de ceva vreme mănâncă un singur aliment pe zi.

Carmen Tănase a ținut dietă toată viața din cauza kilogramelor în plus. Actrița a vorbit pe larg despre acest subiect și a recunoscut că în ciuda tuturor încercărilor de a avea o siluetă de invidiat, nu a reușit. Totuși, există doar un singur aliment pe care îl consumă zilnic și despre care apropiații ei s-au săturat să audă, spune ea.

„În ultima vreme, cine mă aude s-a săturat, că mănânc doar mozarella cu roșii. Pentru că se mănâncă foarte repede, nu am timp să stau la masă să mănânc. Când mă duc la un restaurant este altceva, dar acasă mănânc mai mult cu capul în frigider. Nu pierd timpul acasă să mănânc. Nu mă așez la masă, consider altceva mult mai important.

Tot timpul am ținut. Am ținut toate dietele posibile. Nu cred că există dietă să nu o fi ținut-o. „Aiurea în tramvai”. Degeaba. Am ținut și unele care au funcționat, dar după ce s-a terminat dieta, s-au pus la loc kilogramele. E stres mult. Din cauza aceasta. Dacă aș scăpa de stres… Dar cum? Nu prea ai cum să scapi!”, a mărturisit Carmen Tănase pentru Viva.ro.

Carmen Tănase: „O luasem tare cu gătitul”

Carmen Tănase a mai mărturisit că de ceva timp nu se mai ocupă de gătit. Chiar dacă înainte își dedica mare parte din timp bucătăriei, acum actrița susține că puținul timp pe care îl petrece acasă, își dorește să învețe sau să stea pur și simplu fără să facă nimic.

„Gătesc. Și făceam lucrul acesta, mai ales de când m-am mutat la țară o luasem tare cu gătitul, toată ziua bună ziua, care cum venea, ce își dorea, dar acum nu mai am cum. Nu mai am timp. Deloc. Puținul timp cât stau acasă am de învățat sau, pur și simplu, vreau să stau”, a mai adăugat actrița pentru sursa citată.