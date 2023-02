Carmen Tănase, entuziasmată de turnura vieții la 62 de ani: “Poliția mă recunoaște ca…”

Carmen Tănase constituie unul dintre numele de impact ale distribuției serialului „Clanul”, ce revine din 19 februarie cu un nou sezon televizat. Însă rolul care a preocupat-o din totdeauna pe actriță este cel de mamă a lui Tudor Parhon, aspect dezbătut pe larg de vedetă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Se pare că rolurile titulaturile s-au inversat între mamă și fiu, Tudor fiind cel care acum o influențează pe Carmen Tănase în luarea celor mai bune decizii.

Băiatul artistei a fost cel ce i-a indus acesteia să se mute departe de București, într-o oază de liniște. Carmen Tănase acordă fiului meritul cuvenit, însă mai are și o altă bucurie enormă. La 62 de ani, actriței i s-a schimbat total viața, după ce publicul nu o mai recunoaște doar după rolul din „Inimă de țigan”. Până și polițiștii o strigă acum „tanti Luminița”, după numele din „Clanul”!

Carmen Tănase infirmă că s-ar fi plâns vreodată de traiul în afara Bucureștiului: „E o mutare bună!”

CANCAN.RO: Doamna Carmen Tănase, v-am văzut în noul episod din „Clanul”, cu puține emoții pentru copil, așa e și în viața reală?

Carmen Tănase: Tot timpul e așa, nu există părinte fără emoții pentru copilul lui. Orice vârstă ar avea, tot copil rămâne!

CANCAN.RO: Am văzut într-un alt material că v-ați mutat în afara Bucureștiului, e de bine sau de rău?

Carmen Tănase: E de foarte bine, apropo de faptul că a apărut un articol în care, chipurile, eu mă plâng, nu am dat niciodată interviul ăla. E de foarte bine, e liniște, e aer, este mult loc, e aerisit.

Sunt oameni cum trebuie, vecini iubitori de animale, la fel ca mine. E o mutare bună. Sincer, nici nu mă gândeam să o fac vreodată. Nu a fost ideea mea, a fost ideea băiatului meu și așa am conștientizat că e mult mai bine. Nu m-aș fi gândit.

CANCAN.RO: În serialul „Clanul”, toată acțiunea gravitează în jurul lui Tătuțu’. Vreau să facem o paralelă și să îmi spuneți care este omul în jurul căruia viața dumneavoastră a gravitat?!

Carmen Tănase: Băiatul meu, absolut. Și înainte de băiatul meu a fost tatăl meu, care rămâne ca un reper. Părinții mei, bineînțeles. Dar nu pot să spun că a gravitat în jurul lor, eu am fost un om foarte independent.

Sunt acum dependentă de când sunt mamă, deja sunt 100 de ani de atunci, pentru că e firesc, dar în general eu sunt un om care nu gravitează în jurul nimănui.

Carmen Tănase, bucuroasă că publicul a dat-o uitării pe Flacăra: „În sfârșit sunt tanti Luminița!”

CANCAN.RO: De obicei mamele pot deveni hiperprotective și cumva încearcă să inducă deciziile pe care ele le-ar lua copiilor. E adevărat?

Carmen Tănase: Da, e adevărat, s-a mai întâmplat și lucrul ăsta, mai ales când era mai mic și atunci eu consideram că știu mai bine ce e pentru el, dar nu întotdeauna e corect.

Și atunci cu vremea, cu vârsta, cu experiența, am realizat lucrul ăsta și am încercat, deși uneori știu că este mai bine cum spun eu, pentru că am o anumită experiență, las libertatea omului să aleagă și să decidă.

Pentru că cel mai bine este atunci când greșești să te izbești singur și înțelegi mult mai bine decât dacă îți impune cineva.

CANCAN.RO: Dar fiul dumneavoastră simțiți că apreciază la adevărata valoare ce a împrumutat de la mamă?

Carmen Tănase: Nu am discutat treaba asta niciodată, dar sunt niște chestiuni genetice. Iei și ce e bun, dar și ce e mai puțin bun.

Nu știu dacă le apreciază și pe alea mai puțin bune, că a luat și din alea, așa cum am luat și eu de la părinții mei. De exemplu, este extrem extrem de încăpățânat, așa cum sunt și eu.

Și sigur că atunci când sunt eu încăpățânată îmi dau circumstanțe. Când e altul încăpățânat, mă enervează că nu face ca mine.

CANCAN.RO: Mulțumim foarte mult și să se uite oamenii la „Clanul”, să o vadă pe doamna Carmen Tănase!

Carmen Tănase: Absolut, dar mi-au spus oamenii că abia așteaptă, îmi scriu. Până să aflu că începe pe 19 februarie, nu știam ce să spun. Adică lumea se uită și poliția mă recunoaște, în sfârșit, ca altcineva decât Flacăra. În sfârșit sunt tanti Luminița!

