S-a aflat! Ce viciu nociv are Carmen Tănase

Carmen Tănase nu mai are nevoie de introduceri, căci e una dintre cele mai faimoase și îndrăgite doamne ale teatrului românesc. Despre cariera ei se cunosc o mulțime de detalii, în schimb despre pasiuni sau vicii, actrița a vorbit extrem de rar.

Carmen Tănase, un viciu ascuns?

Se pare că pasiunea ei nu e doar teatrul, ci are și alte plăceri „vinovate”. Invitată în cadrul podcast-ului susținut de Măruță, actrița a dezvăluit unul dintre viciile sale. Ei bine, filmulețul a început să curgă lanț și pe TikTok, căci nu degeaba este îndrăgită. Carmen Tănase spune că îi place foarte mult cafeaua. Aceasta bea mai multe pe zi, însă doar una cu cofeină. „Flăcărica” a dezvăluit că își cumpără de fiecare dată un pahar imens cu cafea și că ori de câte ori are ocazia, nu refuză nici în ruptul capului s-o savureze.

„Eu sunt cu cafeaua lipită de mână. Acum n-am venit cu ea pentru că era închis. Să știi că beau una cu cofeină și în rest fără cofeină. Îmi place gustul, dar beau! De câte ori mi se oferă o cafea, eu beau. Eu îmi iau o cafea….uite atât e paharul!”, a mărturisit Carmen Tănase.

Carmen Tănase, înnebunită după mâncarea tradițională

În urmă cu ceva timp, Carmen Tănase dezvăluia că este de-a dreptul cucerită de gastronomia tradițională. Actrița a făcut turul Europei și a luat contact cu diverse zone gastronomice. Se pare că, în ciuda acestui lucru, marea doamnă a teatrului românesc rămâne fidelă bucătăriei tradiționale.

Și dacă tot am deschis acest subiect, care credeți că este mâncarea preferată a actriței? Ei bine, preparatul pe care îl adoră este unul simplu și ușor de preparat. „Flăcăria” adoră tocănița de gălbiori. În urmă cu puțin timp, aceasta l-a provocat pe vloggerul Leo Dumitru să gătească acest preparat, fără să se gândească prea mult la ce ar pofti.