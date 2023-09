Divorț-fulger pentru Carmen Tănase, îndrăgita actriță din „Inimă de țigan”. Cum a ajuns „Flăcărica” să se despartă de iubirea vieții după numai 3 ani

Viața lui Carmen Tănase este ca o carte deschisă. Actrița nu a avut un trecut tocmai ușor și puțini sunt cei care știu care este motivul pentru care a divorțat de soțul ei după numai 3 ani de căsnicie.

Carmen Tănase a fost căsătorită cu regretatul Victor Parhon, unul dintre cei mai apreciați critici de teatru din România, însă căsnicia lor avea să fie sortită eșecului după numai 3 ani. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Carmen Tănase era actriță la Iași și s-au căsătorit în anul 1989. Deși era o diferență de vârstă de 17 ani între ei, actrița a știut de la început că el este alesul și bărbatul alături de care își dorește un viitor și o familie.

“Era clar alesul, era clar omul cu care mi-am dorit să fac un copil, dar actul acela, da, era cumva prea mare insistența. Ca să scap de mama și de ce spuneau alții, ne-am căsătorit. Lui i-a fost teamă că la starea civilă o să zic NU.”, spunea Carmen Tănase la 40 de întrebări cu Denise Rifai, de la Kanal D.

Carmen Tănase: ”I-am spus să rămânem prieteni, fiecare cu treaba lui”

După trei ani de căsătorie, în momentul în care discuțiile s-au transformat în certuri, cei doi soți au decis să divorțeze. De dragul fiului lor, Carmen Tănase și criticul de teatru au rămas în relații excelente, au continuată să locuiască împreună și au contribuit în egală măsură la creșterea și educarea lui Tudor.

“În clipa în care am început să ne râcâim, să ne certăm erau discuții și în fața copilului și am zis ‘gata, stop!, până aici’. Noi ne iubim, ne apreciem, hai să rămânem prieteni, fiecare cu treaba lui. Ne întâlnim, ne parfumăm, îmi aduci flori”, a mai spus actrița

Actrița a vorbit deschis despre relația cu tatăl copilului ei. Când avea 39 de ani, Carmen Tănase și-a pierdut cel mai bun prieten, fostul partener și tatăl copilului său. Victor Parhon fusese diagnosticat cu cancer, luptă în care nu a putut să răzbească. Cu o putere de neclintit, Carmen Tănase nu s-a lăsat intimidată de diagnosticul fostului ei soț și a sperat până în ultima clipă la o minune.

„A fost un moment foarte greu, nu știu dacă cel mai greu, poate că egal cu ăsta a fost când l-am pierdut pe tata. Dar a fost un moment amar. Eu m-am luat la trântă cu doamna periculoasă în negru și am zis te înving, nu mi-e frică de tine.

Și faptul că nu am reușit să o înving… Eu i-am dat lui Țucu tot timpul speranțe, așa am considerat atunci să-i ascund adevărul, pentru ca el să fie pozitiv. Tot timpul i-am zis o rezolvăm. Numai eu știu ce era. Și am ținut-o așa până în ultimul moment și acest lucru m-a învins. El știa diagnosticul, dar i-am spus că-l putem învinge, că se poate. Eu știam că nu se poate. El mi-a spus mie diagnosticul, dar după amănuntele…

Psihologia omului bolnav se schimbă foarte tare. Țucu era un om foarte inteligent, peste medie, nu puteai să-l păcălești, nu puteai să-l duci cu vorba. Nu mergea nici cu teatru, cu nimic. Și, cu toate acestea, când s-a îmbolnăvit, a mers pe mâna mea și nu a mai controlat. Am zis că eu trebuie să-i dau speranță. Ce să-i zic? Că e inoperabil? Și nici nu întreba. Și am profitat ca să-i întrețin speranța”, a dezvăluit Carmen Tănase în .