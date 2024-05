Cu cine se iubește ”fosta” lui Jador?! Premoniție de la mama decedată și legătura cu Prințișorul de la Tărtășești

Au trecut zilele când adormea plângând și umplea perna de lacrimi. După mulți ani de suferință, din cauza foștilor iubiți, dar și a morții mamei sale, Ella Tina a reușit să își revină. Cunoscuta brunetă a început o viață nouă și…a dat și norocul peste ea. L-a vrăjit pe unul dintre cei mai potenți băieți de oraș și a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO , ce planuri are. Fosta lui Jador vrea să se așeze la casa ei și crede că de această dată a sosit momentul potrivit. În plus, și mama sa decedată i-a dat un semn de sus. Iată povestea și declarațiile exclusive ale Ellei.

Ella Tina este fericită nevoie mare! Ghinionul s-a terminat, iar cele bune s-au adunat pentru bruneta care, pe lângă faptul că a intrat într-o afacere cu imobiliare, se iubește cu unul dintre cei mai bogați tineri de la noi. Este vorba despre Eduard, verișorul lui Costin Rusu, cel numit ”Prințișorului balastierelor” de la Tărtășești! Cum a pus mânuța Ella pe nepotul celui mai bogat primar de comună din țară?! Ne spune chiar ea.

Ella Tina, despre relația cu vărul Prințișorului de la Tărtășești : „Conturile nu i le-am verificat, dar…”

„Sunt câteva schimbări în viața mea, în sensul bun. Am o nouă relație, iar iubitul meu este cel care a expus relația. Suntem la început, avem două luni împreunp, dar privesc spre viitor și sper să fie cu un final fericit. Eu sunt o familistă convinsă și îmi doresc familie. Pentru mine familia este cea mai importantă. Nu mă așteptam la relația aceasta și la băiatul acesta. Noi ne știam de mai demult, ne mai intersectaserăm, dar nu mă gândeam că vom fi împreună. Nu îl proiectasem în viitorul meu, dar iată că viitorul este imprevizibil

Este dintr-o familie bună, este un băiat bun. Conturile nu i le-am verificat, dar este un om minunat. Suntem de aceeași vârstă și tocmai din acest motiv eu sunt mai matură, el…așa și așa. Nu știu cum vor fi lucrurile, momentan suntem în cunoaștere. Avem relație de două luni” , a spus Ella Tina pentru CANCAN.RO.

Nepotul celui mai bogat primar de comună și Ella Tina se cunosc de mai multă vreme, însă abia acum s-a înfiripat ceva între ei. Și, dacă ea a fost lovită de greutăți de-a lungul timpului, el a trăit mereu în puf. Cu Rolexuri la mână, cu mașini de sute de mii de euro și într-o vilă extrem de spațioasă pe care familia lui a construit-o cu banii mult trudiți.:)

„El știe că eu sunt sprijinul familiei, am fost mereu. Îmi cunoaște povestea. Dar și el are o familie frumoasă, m-a atras unitatea din familia lor. Îmi place că sunt credincioși, au noțiunea de familie și sunt uniți. Asta m-a atras cel mai mult la el și la familia lui. Eu am avut mereu parteneri potenți financiar, dar nu vedeam la ei această unitate în familie. Îmi place carisma lui, nebunia lui care mă face să nu uit că sunt încă copil. Are un suflet bun și are o relație bună cu Dumnezeu”, a spus Ella Tina pentru CANCAN.RO.

Mama brunetei i-a apărut în vis: „Ea mi-a pus o pilă la Dumnezeu pentru că știa cât îmi doresc familie”

Ella a petrecut și sărbătorile în sânul familiei Rusu. După mulți ani în care a stat singură de sărbători, acum bruneta a simțit ce înseamnă să aibă o familie din toate punctele de vedere. „Inclusiv sărbătorile de Paște le-am petrecut împreună cu el și familia lui. Îți spun sincer, am gătit cu atât de mult drag alături de ai lui. Demult nu mi-am mai petrecut sărbătorile într-o familie atât de călduroasă.

Din cauza problemelor, eu nu mi-am mai petrecut sărbătorile cu cei dragi. Ba eram plecată departe de casă, ba cu mama cu problemele. Nu am putut să petrec deloc. Acum am petrecut foarte frumos. M-a făcut să-mi doresc o familie mai mult ca niciodată” , spune bruneta pentru CANCAN.RO

Fosta iubită a lui Jador este convinsă că mama ei, care a decedat acum un an și jumătate, este cea care a ajutat-o să-și găsească liniștea și fericirea. Femeia i-a apărut Ellei în vis. „Mama mea, cred că de sus de acolo, încearcă să-mi fie alături și știe dorințele mele. Știe cât de mult îmi doresc o familie, iar pe mama o mai visez și îmi mai dă semne. Am visat-o și îniante de Paște și cred că ea a pus o pilă la Dumnezeu că m-am simțit extraordinar de bine cu Edi și familia lui. Mă înțeleg bine și cu fratele lui și cumnata lui Edi. Mama a știut toată viața ce mi-am dorit cel mai mult și ce mi-a lipsit. Nu știu unde va duce această relație, dar momentan sunt fericită. Încerc să mă bucur de orice moment petrecut cu el” , a mai dezvăluit ea.

Ella Tina, avertizată de oamenii din jur: „Mereu se găsesc , dar câinii latră, ursul merge”

Ella de la Puterea Dragostei spune că de când a intrat în relație, au existat tot felul de răutăcioși care au încercat să bage strâmbe. Bruneta spune că nu se uită în gura nimănui și vrea să își trăiască povestea de dragoste frumos și ferită de ochii curioșilor. „Au aflat unii oameni de relația noastră și am primit tot felul de telefoane că nu este bun pentru mine, că își va bate joc. Mi-au scris și bărbați, și femei, dar sunt invidioși. Mereu se găsesc oameni din aceștia „binevoitori”. Câinii latră, ursul merge. Până la urmă cu toții avem un trecut, cu toții avem greșeli” , a mai spus ea.

