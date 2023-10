„Prințișorul balastierelor” a băgat la spălat 800.000 €! Familia Rusu de la Tărtășești devalizează resursele țării, iar juniorul dă recital de aroganțe în Capitală

Stop! Bijuterii pe patru roți, de aproximativ 800.000 de euro, într-o spălătorie din Pipera! Nu vă mirați, sunt jucăriile ”Prințișorului balastierelor” de la Tărtășești! Opulența e la ea acasă atunci când vorbim de fiul unui fost primar de comună, despre care am dezvăluit că este cel mai bogat dintre edilii rurali ai României. Costin Rusu, pe numele real, e ”băiatul lui tata” și, de-a lungul anilor, a ieșit în evidență prin mașinile lui scumpe. Are și de unde, fiindcă tăticul lui cel descurcăreț are un business care se bucură de protecție din partea instituțiilor statului. Balastiere fără autorizații, toate instituțiile închid ochii, începând cu IJP Dâmbovița, până la agenția de resurse minerale, dar și alții.

Așa încât, Costin Rusu nu e orice copil de bani gata. Ci unul care are bani câtă piatră trece balastierele tăticului. Costin a urcat pe cai mari în urmă cu mulți ani și, de atunci, nici că mai vrea să coboare din șa. Firesc, pentru că mirajul opulenței e, deja, dependență. La începutul săptămânii, ”Prințișorul balastierelor” de la Tărtășești a mai bifat o apariție spectaculoasă, care a întors capetele. S-a întâmplat la o spălătorie din Pipera, unde avea să-și desfășoare parte din avuție.

A tras bolidul la spălătorie și și-a luat nevasta la shaorma

Povestioara începe cu soția lui. Femeia a ajuns prima la spălătorie, la volanul unui Mercedes G 800, de vreo 400.000 €. A tras sub furtun și a coborât. Puțin a avut de așteptat până când al ei prințișor, Costin, și-a făcut apariția, ”descălecând” dintr-un Urus care costă alte 400.000 de euro. Cei doi au băgat mașinile la spălat și, ca să treacă vremea, s-au dus să-și potolească foamea! Asta a fost ținta. 100 de metri dacă au parcurs până la shaormeria din zonă, unde au comandat la fața locului, dar și-au luat și la pachet.

”Prințișorul de la Tărtășești”, cu interlopii în cârdășie! Blat și cu Garda de Mediu

”Prințișorul balastierelor” de la Tărtășești a demonstrat, de nenumărate ori, că numele său e sinonim cu opulenţa. Provenind dintr-o familie înstărită (Vezi AICI ”Regele” de la Tărtărești), Costin nu și-a știrbit niciodată reputația. A făcut istorie cu mașinile scumpe din garajul lui, iar în cluburile de fițe …cine nu-l știe pe ”Prințișor”?

Cum spuneam, Costin trăiește pe picior mare pentru că și afacerile pe care le derulează, cu balastiere, considerate de unii ”iazuri de băieți deștepți”, aduc un profit uluitor familiei lui. Și nu doar familiei lui, ci și altora… Fiindcă, umblă vorba, este protejat de oamenii de la IPJ Dâmbovița, dar și de Garda de Mediu. Ei, așa să tot faci avere, nene!

