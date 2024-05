Cristian Boureanu a dezvăluit de ce s-a retras din lumina reflectoarelor și din viața politică: „Am aflat cine mi-a făcut rău...”

Cristian Boureanu a strălucit în lumina reflectoarelor, inițial ca o figură prominentă în politica românească, însă a ales ulterior să-și retragă pașii din această arenă. Omul de afaceri a preferat să își dedice timpul altor proiecte, iar prezența sa în sfera publică a devenit din ce în ce mai rară pe măsură ce timpul a trecut.

Cristian Boureanu a fost o persoană proeminentă în peisajul politic timp de mulți ani și a demonstrat o implicare constantă în această sferă. Însă, acum 11 ani, a luat o decizie radicală, optând să-și îndrepte atenția către conducerea afacerilor sale și să lase politica în urmă. Chiar dacă inițial se anunța doar o pauză de un an, planurile au evoluat și a ales să facă pasul definitiv, renunțând cu totul la viața politică.

Afaceristul susține că a fost o decizie asumată, simțind că îi lipsea viața sa liniștită de dinainte de a deveni o figură publică. În plus, a descoperit persoanele care i-au cauzat prejudicii, ceea ce l-a determinat să se confrunte cu mai multe dosare penale.

„A fost o decizie asumată, mai ales de când am ieșit din politică. De 11 ani eu nu a mai dat o declarație politică. Inițial, am zis să iau pauză pentru un an și să văd ce se întâmplă. Mi-am dat seama că mi-era dor de viața mea de dinainte. După 11 ani de stat pe margine mi-am dat seama ce îmi lipsea. Spatele, nu am fost în echipele în care am fost. Am aflat cine mi-a făcut rău și cine mi-a tras preșul de sub picioare”, a spus Cristian Boureanu pentru Xtra Night Show.