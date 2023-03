Cristian Boureanu a „comis-o” grav, miercuri seara! Pe DN1, în zona Comarnic, „deputatul Playboy” a fost oprit de oamenii legii, după ce a efectuat o depășire neregulamentară. Polițiștii au descoperit că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice. A fost sancționat pe loc – permis suspendat pentru 150 de zile și amendat cu o sumă ursturătoare! CANCAN.RO are toate detaliile!

Zi cu ghinion pentru Cristian Boureanu! Fostul „deputat Playboy” s-a ales cu sancțiuni grele, după ce a fost prins la volan sub influența băuturilor alcoolice. După ce Cristian Boureanu a fost tras pe dreapta, pentru că efectuase o depășire neregulamentară, pe DN1, în zona Comarnic, a fost obligat să se conformeze în fața legii. Polițiștii l-au pus să sufle în fiolă și au descoperit că bărbatul consumase alcool.

Cristian Boureanu scapă de dosar penal, dar nu și de sancțiuni!

Potrivit informațiilor oferite de Poliție, i-a fost descoperită o alcoolemie de 0,11 mgL alcool pur în aerul expirat. Conform legii, nu se aplică dosar penal în acest caz! Apoi, după ce a fost testat cu aparatul etilotest, Cristian Boureanu a solicitat recoltarea probelor biologice de sânge.

Fostul „deputat Playboy” nu scapă, însă, de sancțiunile dure ale autorităților. Lui Cristian Boureanu i-a fost aplicată o sancțiune contravențională cu amendă, fiind nevoit să plătească 2175 de lei. De asemenea, i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 150 de zile.

„Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,11 mgL alcool pur în aerul expirat, ulterior bărbatul solicitând recoltare de probe biologice de sânge. În cauză, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.175 de lei și i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru 150 de zile”, informează Poliția.

Ce arată legea din România în cazul șoferilor care consumă alcool și se urcă la volan?

Potrivit legii din România, dacă șoferul are o alcoolemie mai mare de 0,80 mgL alcool pur în aerul expirat, atunci se consideră o infracțiune. Având în vedere această speță, oamenii legii pot deschide dosar penal. În cazul în care un șofer este prins băut la volan, dar având o valoare mai mică față de cea menționată anterior, atunci i se va aplica contravenție. O persoană prinsă sub influența băuturilor alcoolice la volan, cu o concentrație între 0,1 și 0,40 mg/litru alcool pur în aerul expirat, va avea un proces verbal de constatare a contravenției. În România, toleranța în fața alcoolului, la volan, este zero!