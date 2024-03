Selly lucrează la mai multe proiecte concomitent, dar nu uită nici de viața personală. Între realizarea filmului „Buzz House” și aducerea artiștilor la „Beach, please!”, Andrei Șelaru i-a fost alături Smarandei la serbarea zilei de naștere. CANCAN.RO a participat la fastuosul eveniment, prilej cu care cei doi îndrăgostiți au și oferit un interviu de senzație. Chiar dacă a rămas fără permis de conducere, vestitul vlogger nu pare deloc trist, ba din contră. Smaranda Știrbu dezvăluie, cu amuzament, cum a sunat primul dialog telefonic inițiat de iubit după ce i-a fost suspendat dreptul de a conduce.

Porsche-ul 911 Turbo S al vedetei a ajuns pe mâna partenerei, timp în care Selly își va face veacul în spate la S Class. Nu de alta, dar tânărul antrprenor intenționează să-și achiziționeze o asemenea limuzină. Cu toate dotările, ar atinge pe aproape prețul celui mai scump artist de la „Beach, please!”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, organizatorul festivalului a divulgat suma amețitoare cerută de artistul american!

Smaranda Știrbu și-a serbat ziua de naștere cu fast, la NUBA, alături de prieteni. Selly recunoaște aportul iubitei în progresul său: „M-a schimbat mult în bine!”

CANCAN.RO: În primul rând, LA MULȚI ANI, Smaranda! Ce dorință ți-ai pus?

Smaranda Știrbu: Nici nu știu, nici nu m-am gândit, să fiu sănătoasă și fericită.

CANCAN.RO: Andrei, cât la sută din fericirea Smarandei aduci tu?

Selly: Eu zic că la fel de mult cât mă face și ea pe mine fericit. Ne completăm unul pe celălalt. Amândoi avem o contribuție foarte mare asupra vieții celuilalt, ea m-a schimbat mult pe mine în bine, sunt convins că și eu pe ea. Astăzi cred că suntem amândoi persoane mult mai cool și mai bune datorită faptului că de cinci ani formăm un cuplu.

CANCAN.RO: Andrei a ieșit din friendzone, tu îl băgaseși acolo sau tot timpul ai avut o atracție pentru el, Smaranda?

Smaranda Știrbu: Noi am fost în aceeași clasă, începând cu liceul, și ne-am cuplat la puțin timp după, cam la doi ani. Nu petreceam mult timp împreună, pentru că el era plecat la București, weekend-urile le petrecea exclusiv la București și n-am avut niciodată ocazia să ne cunoaștem atât de bine până în vara dintre a 10-a și a 11-a, să ne dăm seama că există o chimie între noi.

Selly lucrează de zor pentru lansarea filmului „Buzz House” și pentru festivalul „Beach, please!”. Prețul lui Wiz Khalifa a fost uriaș: peste 300.000 $!

CANCAN.RO: Urmează să se lanseze filmul „Buzz House” și aș vrea să îmi divulgi în exclusivitate data!

Selly: Data este 23 aprilie, va fi în toate cinematografele din România și deja puteți să vă luați de pe buzzhouse.ro o combinație care vă oferă bilet atât la festivalul „Beach, please!”, cât și la filmul „Buzz House”. Ulterior, în jurul datei de 10 aprilie vom da drumula pre-sale doar pentru biletele de la film care vor fi disponibile tot pe buzzhouse.ro , de asemenea trailerul este pe YouTube și puteți să-l vedeți, așa că știți ce cumpărați!

CANCAN.RO: Care a fost cel mai scump artist de la „Beach, please!”, de anul ăsta?

Selly: Wiz Khalifa.

CANCAN.RO: A fost peste 300.000 $?

Selly: Mult peste.

CANCAN.RO: Ai încercat și la Travis Scott?

Selly: Chiar am încercat, poate la anul, dacă vă luați bilete la filmul „Buzz House”, cine știe?!

Vloggerul și-a corijat comportamentul relațional, la îndemnul iubitei: „Suntem mult mai bine!”

CANCAN.RO: La testul vostru poligraf, ziceai că Selly e gelos. Se mai întâmplă asta?

Smaranda Știrbu: El să spună, nu mă mai bag.

Selly: Nu mă consider o persoană geloasă sau poate aș fi, dar nu-mi dă motive.

Smaranda Știrbu: Ăsta e adevărul, el poate ar fi o persoană geloasă, poate are acest instinct mai accentuat, dar nu îi dau motive.

CANCAN.RO: Absent mai este? Imputai și acest aspect atunci…

Smaranda Știrbu: Nu, mi se pare că e mult mai OK acum, suntem mult mai bine din acest punct de vedere, dar îl înțeleg că are treabă. Nu e ca și când stă pe TikTok și nu mă aude. E clar că atunci când strig de mai multe ori la el are o problemă sau vorbește la telefon.

CANCAN.RO: Selly, tu nu ești în burnout, la câte mesaje și apeluri ai?

Smaranda Știrbu: Asta e și întrebarea mea.

Selly: Mie îmi place adrenalina asta, îmi place să mă mișc cu viteză. Adrenalina asta cu telefoane, proiecte în același timp, mă ține în priză, îmi dă putere, îmi place asta.

După ce i-a fost suspendat dreptul de a conduce, Selly a înmânat Porsche-ul Smarandei. Vedeta să gândește să își achiziționeze un S Class cu șofer: „Poți să fii mult mai productiv!”

CANCAN.RO: Smaranda, cum te raportezi la faptul că vei conduce mai mult Porsche-ul, cum te înțelegi cu mașina respectivă?

Smaranda Știrbu: E foarte amuzant că Selly m-a sunat și mi-a zis «vreau să-ți spun că mi-au luat permisul, dar să știi că tu o să poți să conduci Porsche-ul, deci e bine pentru tine». Deci el scotea la suprafață binele din tot acest rău. Nu pot să zic că nu-mi place Porsche-ul, Doamne iartă-mă, nu e vorba că nu sunt fană, dar nu e o mașină pe care să poți să o conduci zilnic, din punctul meu de vedere. N-o să mă vedeți la volanul ei în fiecare zi, pe mine mă obosește.

Selly: Greșește. Asta e și diferența dintre un Porsche, Ferrari și Lamborghini. Ele nu îți oferă acel minim de confort ca să poți să conduci mașina zilnic. Ea cu Porsche-ul, dar nici în spate la S Class nu e de lepădat.

CANCAN.RO: Am văzut că ai postat un story din spatele unui S Class. Ți l-ai luat, urmează?

Selly: Mă gândesc să-mi iau unul, nu mi-am cumpărat, este închiriat. O să văd în perioada asta cum mă simt, îmi place foarte mult, ideea e că poți să fii mult mai productiv. Petreceam foarte mult timp în trafic, iar acum pot să stau pe laptop și să lucrez inclusiv în mașină, am tot spațiul din lume. Mi se pare tare rău!

CANCAN.RO: Smaranda, tu ți-ai ales specializarea pentru care vei aplica?

Smaranda Știrbu: Nu mi-am ales-o încă, o aleg peste doi ani, când termin facultatea. Dar am în cap niște variante.

CANCAN.RO: Endocrinologie?

Smaranda Știrbu: Da!

