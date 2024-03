Unde se grăbea Selly, când a fost prins cu 236 km pe oră? Pentru cât timp i-a fost suspendat permisul: „E bine, că…”

Astăzi, 23 martie, Selly a călcat pe bec și a avut o întâlnire cu oamenii legii. Se pare că vloggerul a fost surprins conducând cu peste 200 de km/h pe A1, fapt ce l-a lăsat fără permis. În urma celor întâmplate, tânărul și-a recunoscut greșeala și a dezvăluit și motivul pentru care gonea pe străzi. Unde se grăbea Selly?

Vloggerul Selly, în vârstă de 23 de ani, a rămas fără permis de conducere, după ce sâmbătă a fost prins de polițiști conducând cu 236 de km/h pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti. Vestea nu i-a picat prea bine tânărului, care în urmă cu doar câteva luni și-a achiziționat un bolid de lux la care visa de mult. Deși a admis că a greșit, Selly a subliniat și motivul pentru care a apăsat pedala de accelerație.

În urmă cu doar câteva luni, Selly anunța mândru că și-a cumpărat mașina la care de mult visa. Este vorba de un bolid de lux, cu mulți cai putere. Însă, se pare că vloggerul nu a apucat să se bucure prea mult de autoturism, căci acum a rămas fără permis de conducere.

După ce a fost surprins de radar conducând cu 236 de km/h, Selly a rămas pieton. Permisul acestuia a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Ei bine, în urma celor întâmplate, vloggerul a avut și o primă reacție, explicând circumstanțele în care se afla atunci când a fost oprit de oamenii legii.

Selly a admis public că a greșit, însă și-a motivat acțiunile. Se pare că tânărul întârziase destul de mult la o filmare, așa că s-a gândit că poate apăsa pedala de accelerație pe autostradă. Dornic să ajungă cât mai repede la destinație, vloggerul nu a mai ținut cont de legile de circulație, lucru care l-a costat destul de scump.

Însă, Selly nu se plânge și spune că statutul de pieton îl va învăța o lecție importantă, aceea că indiferent cât de tare s-ar grăbi viața are prioritate.

„Azi am făcut o greșeală, eram pe A1 în drum spre Budeasa și pe o bucată mică de autostradă am mers cu peste 200 km/h și am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconștiență pe care îl regret!

Am învățat ceva din această situație și nu voi mai merge pe viitor cu o asemenea viteză. Indiferent cât mă grăbeam la filmare, trebuia să realizez că viața e mai presus de orice. Cumva e bine că rămân pieton patru luni, că mă învăț minte să nu mai fac așa ceva pe viitor”, a scris Selly, în mediul online.