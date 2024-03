Polițiștii au oprit pe autostrada A1 un bolid care circula cu 236 km/h. Nu le-a venit să creadă când au văzut cine era

Zi nefastă pentru Selly. Celebrul vlogger a rămas fără permisul de conducere după ce a fost prins de către oamenii legii gonind pe străzi. Mai exact, tânărul a fost surprins în timp ce conducea cu peste 200 de km/h pe A1.

Vloggerul Selly, în vârstă de 23 de ani, a rămas fără permis de conducere timp de trei luni, după ce sâmbătă a fost prins de polițiști conducând cu 236 de km/h pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti. Tânărul a primit și o amendă în usturătoare.

(CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ CASA LUI SELLY, ÎN CARE STĂ CU CHIRIE! PLĂTEŞTE 28.000 EURO ANUAL! FOTO)

În urmă cu doar câteva luni, Selly anunța mândru că și-a cumpărat mașina la care de mult visa. Este vorba de un bolid de lux, cu mulți cai putere. Însă, se pare că vloggerul nu a apucat să se bucure prea mult de mașină, căci acum a rămas fără permis de conducere.

Astăzi, 23 martie, Selly a fost surprins de oamenii legii gonind pe Autostrada A1 București – Pitești cu o viteză de 236 de km/h. Așadar, vloggerul a rămas imediat fără permis și a încasat și o amendă de 3.300 de lei.

În urma celor întâmplate, Selly a vorbit public despre pățania sa. Acesta și-a asumat greșeala, însă a pus viteaza mare pe care o avea pe seama faptului că întârziase la o filmare.

De asemenea, Selly a subliniat că a învățat multe din întâmplarea de astăzi și spune că pe viitor nu va mai comite o asemenea greșeală.

„Azi am făcut o greșeală, eram pe A1 în drum spre Budeasa și pe o bucată mică de autostradă am mers cu peste 200 km/h și am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconștiență pe care îl regret!

Am învățat ceva din această situație și nu voi mai merge pe viitor cu o asemenea viteză. Indiferent cât mă grăbeam la filmare, trebuia să realizez că viața e mai presus de orice. Cumva e bine că rămân pieton patru luni, că mă învăț minte să nu mai fac așa ceva pe viitor”, a scris Selly, în mediul online.