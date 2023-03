CANCAN.RO l-a ”descusut” pe Selly: așa sparge banii! Nu a mințit-o pe Denise Rifai! Chiar cheltuie 20.000 € lunar

Selly a luat cu asalt spațiul media după ce i-a dezvăluit lui Denise Rifai, în emisiunea „40 de întrebări”, că are cheltuieli lunare cuprinse între 10.000 € – 20.000 €. Rumorile și interpretările au fost numeroase, iar CANCAN.RO a reușit să afle, direct de la sursă, pe ce se duc concret banii lui Andrei Șelaru. Influencerul a vorbit deschis, într-un interviu exclusiv, despre gestionarea finanțelor agonisite din muncă cinstită.

Vloggerul a transparentizat, pe lângă cheltuielile personale, și cheltuielile ce țin de sfera profesională. Selly se declară ușor contrariat de faptul că audiența i-a judecat obiceiurile zilnice, catalogându-le drept aroganțe. Însă, prin calcule, vedeta demonstrează care îi sunt necesitățile. Mai mult, creatorul de conținut dezvăluie că o sumă mult mai mare de bani merge către susținerea activității de producție video. Prin urmare, Andrei Șelaru creează un sistem monetar prin acțiunile sale de business.

Selly elucidează misterul cheltuielilor personale din fiecare lună, prin calcule concrete

CANCAN.RO: Presa a vuit după ce ai fost la doamna Denise Rifai în emisiune. Cum e doamna Denise Rifai?

Selly: E o doamnă foarte cumsecade, foarte profesionistă și, într-adevăr, un pic mai dulce în viața reală. În platou încearcă să intre într-un rol de dominație, un pic dur. Dar e o femeie foarte cumsecade.

CANCAN.RO: Ți-au făcut calculul pe toate site-urile, pe ce cheltuiește Selly cei 10.000 € – 20.000 € pe lună?

Selly: Am văzut că foarte multă lume a sărit pe mine, e o afirmație pe care eu puteam să nu o fac, îmi era foarte simplu să zic «doamna Rifai, habar n-am, să mor dacă știu», dar aparent lumea apreciază mai mult falsitatea decât un răspuns sincer. Și repet ce am zis, sunt 10.000 € – 20.000 € pe lună, cheltuieli strict personale, fără salarii, fără angajați, fără producții, fără investiții.

Și am o viață plictisitoare, fără extravaganțe și fără aroganțe. Plecăm de la chirie, chiria mă costă 3.000 € pe lună pentru că îmi place să stau într-un apartament mare și într-un cartier cu niște oameni cu care să fac networking și o comunitate de oameni foarte șmecheri. În fiecare zi mănânc la restaurant, pentru că nu am timpul să îmi gătesc, îmi place să mănânc la restaurant, după cum vezi m-am mai și îngrășat pentru că îmi iau de obicei și starter și fel principal. Mănânc la restaurante OK, așa că restaurante cu cafele, tot ce consum, nota de plată pe fiecare zi, cel puțin 100 €. 30 de zile, încă 3.000 €, suntem la 6.000 €.

Selly: „Cu cheltuielile astea nu vă gândiți că stau doar pe yacht!„

CANCAN.RO: Plus ce mai mănâncă și Smaranda…

Selly: Nici n-o mai pun, în banii ăștia nici nu am pus-o pe Smaranda. După aia tot ce înseamnă partea de cluburi, nu ies de mai mult de două ori pe lună în club. Să zic cheltui între 500 € – 1.000 € pe seară. Zi un 500 € să fim decenți. Mai pune 1.000 €, suntem la 7.000 €. Cumpărături fac cred că o dată la două luni, detest să merg la cumpărături, e o chestie femeiască. Dar fiindcă merg atât de rar mereu trăiesc cu impresia că trebuie să am haine, că n-am cu ce să mă îmbrac. Și când merg o dată la două luni, sparg vreo 2.000 € pe puțin, pentru că îmi mai iau și mie, mai iau și un cadou, îi mai iau și Smarandei.

Și oricum 2.000 €, dacă te duci la un magazin din ăsta cu haine de brand poți să îi spargi dintr-o piesă. Eu acum pun numai minime, merg pe minim. Suntem la 9.000 €. Vacanțe bag vreo trei pe an, dar acolo cheltui mai mult decât de obicei, stau la hoteluri scumpe, îmi mai închiriez și mașină. Merg cu un anturaj de prieteni mai bogați decât mine de obicei, mergem în locuri foarte scumpe, nu cred că a fost vacanță să cheltui sub 10.000 €, 15.000 € – 20.000 €. La 10.000 €, trei vacanțe pe an sunt 30.000 €, împarte la 12 luni, zi încă 3.000 €. Suntem la 12.000 € -13.000 €.

Nici n-am mai pus taxiuri, benzină, revizii la mașină, mai lovesc mașina, o mai repar, n-am mai pus cadouri. N-am mai pus că mai am și eu o zi de naștere, unde numai la ziua mea am cheltuit 10.000 € plus pe ziua mea anul ăsta. Și se adună. Dar cu toate astea, eu în viața mea de zi cu zi, când stai să te gândești, mă trezesc dimineața, mă îmbrac, mă duc la birou, termin la 6-7, mă duc mănânc la restaurant, mă duc acasă și dorm. Cu cheltuielile astea de 10.000 € – 20.000 € pe lună nu vă gândiți că stau doar pe yacht, iar la club cu o notă de 500 € nu îți vine nicio artifică.

Selly, despre banii înapoiați statului prin taxe, impozite și locuri de muncă: „Nimeni nu stă să aprecieze asta!”

Selly: Lumea trebuie să înțeleagă, cheltui banii ăștia, înseamnă că îi și fac. Și dacă îi fac nu îi fur, nu am furat niciun ban în viața mea, plătesc și taxe pe ei și sunt și un mare susținător al domeniului HoReCa, susțin economia locală. N-are ce să mi se reproșeze, îmi cer mii de euro scuze! Dar jur că nu îmi place să fac aroganțe, nu sunt un tip care să se dea în spectacol cu banii, mi se pare că am demonstrat prin alte lucruri. Lumea se ia de o afirmație din asta, cât cheltui eu personal, dar nimeni nu a stat vreodată să aprecieze «bă, omul ăsta bagă 20.000 € – 30.000 € pe lună în producții, în salarii, în editori, vrea să aibă cel mai bun conținut de pe piață».

Nimeni nu zice «bă, omul ăsta face filme românești care dezvoltă piața și care dau de muncă la 100 de oameni într-o echipă». Sute de mii, uneori ajungem să riscăm și milioane, sunt băgat cu bani în foarte multe proiecte care unele dintre ele pierd bani. O să facă la un moment dat, dar eu mișc banii în timpul ăsta. Mulți care sunt în lanțul de aprovizionare, sub mine, fiecare își face câte un profit. Lumea se uită pe cheltuielile mele personale, dar cât dau eu înapoi și pe taxe și pe impozite, locuri de muncă, nimeni nu stă să aprecieze.

