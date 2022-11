“I-am recunoscut!” Doar iubita știa asta despre Selly până acum!

„The Artist Awards” a fost evenimentul care a luat cu asalt industria românească de entertainment, iar CANCAN.RO a fost singura publicație online prezentă la Craiova, în buricul târgului. Show-ul a avut loc în orașul natal al lui Selly, unde vloggerul este o adevărată vedetă. Influencerul a venit însoțit de părinți și iubită, dar a trecut și pe la panou, unde ne-a oferit un interviu exclusiv!

De câte ori revine acasă, Andrei Șelaru se declară emoționat, dar fericit, aspect vizibil și în imaginile surprise de CANCAN.RO.

Chiar dacă a adunat peste trei milioane de urmăritori pe YouTube și aproape două milioane pe Instagram, Selly nu uită de unde a plecat, pentru că adevărata celebritate e dată de oamenii de la blocul unde ai crescut, susține el în glumă.

Iubita e tot din Craiova, s-au cunoscut la liceu, iar acum își gestionează relația departe de tărâm oltenesc, tocmai la București.

„Satisfacția în inimă e când te știu ăia de la tine de la bloc!”

Selly: De trei ani la rând, „The Artist Awards” în orașul meu, în fiecare an am fost pe scenă, am cântat, e cel mai tare feeling, mă jur, să iei un premiu sau să fii pe scenă în fața oamenilor din orașul tău.

Primii oameni care m-au susținut pe mine sunt de aici din Craiova, un feeling foarte tare, mă bucur că mă aflu aici, e cel mai bine să fii acasă!

CANCAN.RO: Ești vedetă la tine în oraș?

Selly: Da, e cea mai tare chestie, nu contează că te știe tot Mapamondul, satisfacția în inimă e când te știu ăia de la tine de la bloc. Când mă întorc acasă e mereu super.

„Stăteam cu băieții mei la scara de bloc, nu mergeam în restaurante…”

CANCAN.RO: Dar anul acesta nu cânți…

Selly: Nu, am o pauză vocală, fiindcă știi cum e, e greu cu aceste performanțe vocale și vocea trebuie întreținută. Anul ăsta nu cânt, însă sunt nominalizat la „Creator of the year”. Dar oricum ar fi, o să mă bucur de show, foarte mulți prieteni de ai mei, foarte mulți oameni pe care îi cunosc sunt aici.

E cel mai tare când vin toți prietenii tăi de la București în Craiova. Și e funny că de fiecare dată toți te întreabă unde mănâncă sau care e clubul ăla cel mai tare.

Și de multe ori nu știi ce să le spui, că eu când stăteam în Craiova, stăteam cu băieții mei la scara de bloc, nu prea mergeam în restaurante, cluburi. Te întreabă, nici nu știi ce să le zici!

„Eu i-am recunoscut, n-aș avea cum să fac meseria ei!”

CANCAN.RO: La interviul precedent Smaranda îți controla viața, se întâmplă asta și în viața de zi cu zi?

Selly: Am o viață atât de complicată, Smaranda nu cred că și-ar dori să o controleze. Ar avea o responsabilitate mare pe cap și ea are foarte mult de învățat la medicină.

Suntem un cuplu foarte independent, nu suntem genul ăla cu share location. Suntem foarte ocupați amândoi, și de asta.

CANCAN.RO: Eu aș vrea să faci un vlog cu schimb de vieți când o să devină ea doctor!

Selly: Niciodată, eu i-am recunoscut, n-aș avea cum să fac meseria ei nici măcar jumătate de zi. Ce să fac, să umblu eu la oameni pe viu?

Mi se pare că să fii medic, necesită o încredere și o dedicare în ceea ce faci incredibilă. Nu mă văd acolo, dar apreciez curajul ei!

