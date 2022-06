Gami: “Eu vreau să mă înjure lumea!” Confidentul lui Selly pune benzină pe focul “haterilor” de pe internet!

Andrei Gavril este unul dintre vloggerii adulați de generația tânără, conținutul răspândit de acesta căpătând proporții după înrolarea în trupa „5Gang”. Gami, așa cum este cunoscut publicului internaut, a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre faima dobândită la o vârstă fragedă, la pachet cu sumedenia de comentarii catalogate drept răutăcioase de către creatorii de conținut. În cadrul aceluiași interviu, vloggerul cu aproape un milion de urmăritori, explică și cum arată viața după încheierea proiectului „5Gang”, ce a generat cifre serioase.

Nu mai constituie un secret pentru nimeni că piesele trap sunt sinonime preferințelor de consum ale tinerilor, iar trupa al cărei lider era Selly a făcut furori în mai toată țara. Gami a făcut și el parte din angrenajul artistic „5Gang”, ce a luat naștere în 2018 și a ajuns la final anul trecut, printr-un concert la Arenele Romane. Unii au ascultat, alții au răspândit ceea ce în online se numește „hate”, iar Gami explică modul în care s-au gestionat ambele sentimente.

„Eu vreau să mă înjure lumea!”

Ca un scurt istoric, piesele celor cinci vloggeri-cântăreți au însumat peste 100 de milioane de vizualizări și încasări pe măsură. Arene de zeci de mii de locuri le-au strigat numele celor cinci componenți, însă nu puțini au fost și cei care au criticat conținutul muzical răspândit de către influenceri. Vremea a trecut, componenții trupei s-au separat, iar Gami vorbește despre gestionarea „hate-ului” din online, primit la vârsta adolescenței.

„Pe mine nu mă interesează, eu citesc și râd. Eu vreau să mă înjure lumea, eu mă încarc cu energia aia. Când îl văd pe unul care e agramat în comentarii, mor de râs! Când văd că mă înjură unul fără niciun fond, că mă înjură și atât, eu râd!

Mi se pare foarte amuzant, că mă gândesc că mă gândesc ce e în capul omului ăluia, ce viață are el. Stă, se uită pe YouTube, mă găsește pe mine, «Aaa, hai, mă, să îl înjur pe copilul ăsta!»

Și după aia se simte mândru, se bate în piept și zice: «Uite, mă, ce i-am făcut, i-am zis-o!» Iar eu nici măcar nu le șterg, nici măcar nu mă interesează!”, ne-a declarat Gami.

„Se vedea că e tras de păr…”

Gami a oferit și declarații edificatoare cu privire la încheierea proiectului „5Gang”, pe care cei cinci componenți l-au readus la viață recent, la Bacău: „A fost o chestie de comun acord, toată lumea a fost ok cu treaba asta. A fost o perioadă din viața noastră care s-a terminat, ca multe perioade. E ca și cum aș fi supărat că am terminat liceul.

Până la urmă «5Gang» nu a început ca o trupă de muzică. Acum că s-a terminat, nu știu dacă e mai bine, dacă e mai rău, Dumnezeu știe asta. Până la urmă, nu e bine să tragi de ceva la infinit, doar ca să mulgi ultimul bănuț de acolo și să te faci de râs.

Am zis să plecăm în glorie și asta e! Așa am simțit noi, și după opinia publică, nu neapărat că ne-au zis să ne lăsăm, dar am văzut ce zicea lumea, cum mergea treaba și am zis să terminăm. Se vedea că e tras de păr și decât să se vadă că e tras de păr, mai bine nu o faci deloc!”, a mai adăugat Andrei Gavril.

Sursă foto: Instagram @andreigavrill