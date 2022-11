Ce legătură există între Selly și Bogdan de la Ploiești. Cântărețul a mărturisit totul: „Asta o spun în premieră”

Bogdan de la Ploiești a făcut o declarație, exclusivă, în cadrul podcastului „Aproximativ Discuții”, moderat de Gojira. Cântărețul a dezvăluit de ce natură este legătura sa cu vloggerul Selly! Iată ce confesiuni a făcut.

Bogdan de la Ploiești a dat din casă! Invitat în cadrul podcastului moderat de Gojira, „Aproximativ Discuții”, manelistul a făcut câteva mărturisiri „picante”. Artistul a declarat, printre altele, care este legătura sa cu vloggerul Selly.

Ce a spus Bogdan de la Ploiești despre Selly

Bineînțeles, nimeni nu se aștepta la așa ceva. Selly este nepotul lui Bogdan de la Ploiești! Cântărețul a vorbit despre acest lucru, în premieră, și a spus că, deși, o perioadă nu și-au vorbit, în prezent, au proiecte împreună și se înțeleg bine.

„E nepotul meu. Nu știai? Asta o spunem în premieră. Da, este nepotul meu. Eu am stat mai demult cu cineva la Craiova…nu știu dacă e ok să zic. În fine, e nepotul meu, însă noi nu am vorbit o perioadă din cauza contextului familial, doar că uite, viața ne-a adus împreună și avem câteva proiecte interesante, facem și film împreună. E un băiat de nota 10”, a declarat cântărețul, în cadrul podcastului.

Selly și Bogdan de la Ploiești, colegi pe platourile de filmare

Andrei Șelaru sau Selly, cum este cunoscut de toată lumea, bifează cel de-al treilea film, ce urmează a fi lansat, respectiv „Romina VTM”. Celelalte două filme ale sale, „5 gang: Un altfel de Crăciun” și „Tabăra” au înregistrat un mare succes. La începutul anului viitor, „Romina VTM” va putea fi vizionat în cinematografe, iar protagoniștii filmului sunt: Bogdan de la Ploiești, Nicole Cherry, Selly, Tzancă Uraganu, Costel Biju, Ana Guran, Letiția Vlădescu și Costi Max.

„Filmul se lansează pe data de 2 ianuarie 2023, avanpremiera va avea loc pe 26 decembrie, iar trailerul va ieși luna aceasta. Nu avem încă un buget, însă suntem în post-producție.

Cu siguranță e un film care costă câteva sute de mii de euro. Echipa a fost foarte bine compusă, lucrurile s-au mișcat foarte repede, am terminat în 17 zile tot proiectul. Echipa mai are filme la activ, au lucrat și la Tabăra, așa că știu cum se mănâncă filmele.

Totul s-a desfășurat foarte bine. Am filmat în Costinești și în București, cam jumătate-jumătate”, a declarat Selly pentru .