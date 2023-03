Selly, la momentul adevărului! Motivul pentru care a renunțat la facultate: „Nu îmi permiteam luxul...” 

Selly este unul dintre tinerii care este admirat de multă lume. Acesta a reușit la o vârstă fragedă să atingă succesul. Contrar așteptării unora, tot ce a relizat Selly până acum a făcut-o prin forțele proprii, fără a avea studii de specialitate. Mai mult, Selly chiar a renunțat la facultate. Care este motivul pentru care acesta nu și-a continuat studiile.

După terminarea liceului, Selly și-a îndreptat pașii către o Universitate privată din Capitală. Însă, vlogger-ul nu a mai apucat să înceapă studiile. Acesta a renunțat la facultate și asta pentru că nu își permitea „luxul de a merge la o facultate”. Mai exact, în momentul în care trebuia să înceapă studiile, Selly avea deja numeroase proiecte în desfășurare și oameni care lucrau pentru el. Așa că tânărul a preferat să își concentreze atenția pe afacerile și proiectele pe care deja le are și a lăsat studiile pentru mai târziu.

„Eu de fapt nu am mai fost niciodată la facultate. Am rămas în foarte bune relații cu deținătorul acestei facultăți, omul care a adus-o în România, suntem prieteni foarte buni și în ziua de astăzi. Eu am avut norocul ca de la o vârstă foarte fragedă să îmi găsesc deja un drum și nicio facultate nu ar fi putut să mă învețe cum să îmi fac treaba mai bine în ceea ce făceam.

Aveam deja angajați care depindeau de mine, foarte multe proiecte în paralel și oportunități de care doar trebuia să îmi fac timp. Nu îmi permiteam luxul de a merge la o facultate să discut probleme ipotetice, în contextul în care eu aveam probleme reale de zi cu zi de rezolvat în propriile mele afaceri”, a declarat Selly, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Cât cheltuie Selly pe lună

În prezent, Selly a duce o viață așa cum mulți și-ar dori, cel puțin din exterior. Vlogger-ul se bucură de succes, viața profesională îi merge de minune și la fel și cea personală. Tânărul a reușit prin forțe proprii să obțină toate lucrurile pe care le are astăzi. Acesta a vorbit despre veniturile sale, dar și despre cheltuielile pe care le are. Acesta a mărturisit că deși nu are o viață prea incitantă cheltuie lunar între 10.000 și 20.000 de euro.

„Pe plan personal, excluzând cheltuieli de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. N-aș ști să spun o sumă exactă. Cu siguranță mult, însă sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat. Poate nu pare, după sume, însă, în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să îl menții și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede.

Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină. Am o viață destul de plictisitoare dacă cineva ar fi să urmărească ce fac într-o zi, nu s-ar gândi că aș cheltui sume atât de mari de bani. Am puține vacanțe pe an, însă costurile astea se adună”, a mai spus Selly.

