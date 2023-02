Selly, momente de panică! Artistul a rămas fără echipamente video de 5000 de euro din cauza unui șofer de taxi

Selly a plecat într-o binemeritată vacanță în Monaco, acolo unde spera să se relaxeze și să uite de griji. Cum socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg, vloggerul a trecut și printr-un moment de panică. Artistul a trecut rapid de la extaz la agonie, după ce colegii săi l-au anunțat că a fost păgubit cu mii de euro.

Selly obișnuiește să își țină fanii la curent cu tot ce face, iar recent le-a povestit acestora prin ce situație neplăcută a trecut. Vedeta spune că a rămas fără aparatura cu care își produce proiectele din mediul online, după ce colegii săi au apelat la o firmă de ride sharing pentru a o transporta dintr-o locație în alta.

Se pare că după ce a ridicat aparatele, șoferul nu a mai putut fi găsit.

”Fiți atenți ce s-a întâmplat astăzi! Mi-au fost furate echipamente video de 5.000 de euro și ulterior înapoiate.

Au fost furate de un șofer de o aplicație ride sharing. Cum s-a întâmplat?! Noi mai trimitem uneori diferite chestii… dacă cineva nu poate ajunge și trebuie să trimită anumite echipamente de la birou la filmare, sau la cineva acasă, mai folosim aplicații de ride sharing care au opțiunea delivery. Un domn, un șofer, a luat cursa, a venit să ridice echipamentele respective, era o cameră FX3 de vreo 4.000 de euro, trepied, microfon, mai multe scule și după ce a plecat de acolo cu bunurile în portbagaj, șoferul a anulat cursa pe motiv că pasagerul nu s-ar fi prezentat”, povestește Selly, pe pagina sa de Instagram.

Selly: „Nu se mai putea face nimic”

În momentul în care și-au dat seama că șoferul a dispărut, colegii lui Selly au intrat în panică. Tinerii au apelat la ajutorul autorităților și din fericire în câteva ore au recuperat aparatura.

În fața polițiștilor, șoferul a mărturisit că, de fapt, nu a furat nimic, ci că a fost vorba doar despre o problemă cu aplicația.

”Nu mai putea fi contactat prin aplicație, nu se mai putea face nimic. Am contactat aplicația respectivă, am scris la support, cei de la support au încercat și ei să îl contacteze, ne-au spus că nu reușesc, au încercat și telefonic, și prin aplicație și ne-au încurajat să sunăm poliția, ceea ce au și făcut cei din echipa mea. S-au dus la secția de poliție cea mai apropiată, au depus o plângere, poliția s-a mișcat foarte bine și le mulțumim foarte mult. În nici două ore au găsit șoferul. Șoferul până la urmă s-a prezentat la secție, a înapoiat bunurile și, mă rog, a motivat că a avut o problemă cu aplicația… Nu ține. În fine, e bine că a returnat echipamentele, sunt intacte, am învățat și noi o lecție, că există aceste riscuri, să nu mai trimitem echipamente de 4.000-5.000 de euro”, mai spune Selly.