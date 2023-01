Selly, urmărit de ghinioane după accidentul în care a fost implicat: “Am știut!”

Selly a trecut zilele trecute printr-un accident rutier, despre care vorbește pe larg, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Vloggerul susține că a avut o zi cu ghinion de la început și până la final, anticipând parcă evenimentele negative ce aveau să-l copleșească. După ce a lovit din spate un alt participant la trafic, Andrei Șelaru a completat actele necesare unui astfel de incident, căzând la pace cu celălalt conducător auto. Ceasurile rele nu s-au terminat, însă, căci vedeta s-a confruntat cu nenorocul în cea mai pură formă.

Trecând cu brio peste zilele proaste, Selly își ocupă timpul cu proiecte pe care le gestionează cu succes. Filmul „Romina VTM”, al cărui plan de marketing a fost elaborat de vlogger, se plasează pe un loc fruntaș în topul planetar al încasărilor pe 2023. Pe lângă film, Andrei Șelaru organizează și festivalul de trap „Beach, please!”, desfășurat la Costinești în perioada 27-30 aprilie. Evenimentul este catalogat de Selly drept „festivalul tinerei generații”.

Selly, urmărit de ghinion după accidentul în care a fost implicat: „Am știut că o să mă mai aștepte ceva și chiar m-a așteptat!”

CANCAN.RO: Suntem cu totul în regulă, numai mașina de afară, Selly, nu e în regulă, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Te rog frumos să ne dai mai multe detalii!

Selly: Ideea e că am avut o zi d-aia, știi când ai zile d-alea?! Am început ziua lovindu-mă la deget, în mobilă. M-am trezit târziu, aveam o întâlnire, întârziam. Mă urc în mașină, eram pe DN. La un moment dat, toate mașinile se opresc în față, avarii puse la toate mașinile. Zic «mamă, eu intru în ăștia», aveam viteză. Dau să schimb banda, pe banda cealaltă aceeași poveste, pe banda trei aceeași poveste. Zic «eu o să intru în ăsta garantat», am frânat cât am putut, am intrat un pic așa lejer în el.

Mă rog, am făcut amiabilă cu domnul foarte amabil. Mi-am cerut mii de scuze, am mers mai departe. Mi-am dat seama că un necaz nu vine niciodată singur, am știut că o să mă mai aștepte ceva și chiar m-a așteptat. Biroul meu e gata în Caranfil, trebuia doar să pun un televizor, niște laptopuri și niște monitoare, ultime detalii. Aveam un televizor care îmi venise, trebuia să îl duc la birou.

Ușa de acces în clădire era închisă și cu cheia, nu doar pe bază de interfon, eu am o cheie acolo să o deschid, dar mereu merge din a cincea încercare, mereu trebuie să forțezi cheia aia în ușă. Și ce crezi că am făcut? Am rupt cheia în ușă. Nimeni din clădire nu mai putea să intre în birou.

CANCAN.RO: Dar tu crezi că se întâmplă chestia asta pentru că oamenii lansează în Univers hate pentru tine, fiindcă văd că îți merge bine?

Selly: Nu, cred că pur și simplu eu am niște defecte, cum ar fi faptul că sunt foarte agitat și când fac ceva mă gândesc la încă o mie de chestii, cred că de asta mi se întâmplă, e strict vina mea.

Eu la bază sunt «hai, să facem acum, să facem aia, să facem aia», nu suport, dacă știu că am chestii pe care nu le-am terminat de făcut, mă ia depresia. Dacă știu că mi-am propus luna asta să fac ceva și n-am reușit nici 50%, înnebunesc. Și atunci eu sunt mereu titirez. Când ești titirez, uneori nu vezi că s-au oprit mașinile în fața ta.

Selly, despre filmul „Romina VTM”, pe care l-a „marketat”: „Este locul 9 ca încasări la nivel mondial, pe 2023!”

CANCAN.RO: Vreau să te felicit, în primul rând, pentru ce se întâmplă cu «Romina VTM», că e treabă serioasă acolo!

Selly: Este locul 9 ca încasări la nivel mondial, pe 2023. Din toate filmele lansate pe 2023, «Romina», la nivel mondial, pe toată planeta, e locul 9 la încasări, ceea ce m-a surprins și pe mine.

CANCAN.RO: Cât la sută a fost mâna ta în tot acest succes?

Selly: Hai să îți spun ce am făcut eu și oamenii să judece, nu-mi place să-mi atribui singur succesul, mai ales că filmul e cu siguranță un efort colectiv, nu e ca un vlog unde știu clar că eu îl fac. Deci eu am făcut distribuția, odată ce am luat scenariul, am alocat câte un actor la fiecare personaj, câte o vedetă.

Și am făcut absolut tot marketingul, oamenii mei au făcut marketingul, unde eu mă pricep. Nu am făcut regia, nu am făcut scenariul, nu am făcut creația, deci succesul e un succes comun al tuturor oamenilor care au lucrat în echipa noastră.

CANCAN.RO: Dar cum ai sintetizat hate-ul?

Selly: Era normal să fie hate, pentru că există filme cum e «Teambuilding», care în mod obiectiv e un film mai bun decât «Romina», care are o grămadă de hate. Are mai mult hate decât «Romina», adică pentru mine hate-ul nu este o metrică a succesului.

Selly face lobby pentru festivalul „Beach, please!”, desfășurat pe plaja Costinești, între 27-30 aprilie

CANCAN.RO: Ce se întâmplă cu „Beach, please!”?

Selly: E cel mai nebun festival din România, e festivalul tinerei generații și a acaparat segmentul ăsta de public foarte foarte bine. Sunt patru internaționali care vin pentru prima dată în România. Sunt o grămadă de români, toată industria trap. Ca ascultător de hip-hop, mă simt acolo ca acasă.

CANCAN.RO: Dar cânți și tu anul ăsta?

Selly: Nu cred, doar dacă ne îmbătăm, dar altfel nu. Oficial, nu! Neoficial, vedem acolo!

