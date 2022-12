Selly trage „ponoasele” anunțului făcut la CANCAN EXCLUSIV, că părinții lui sunt veri: “Ai, să-mi bag, a mers prea departe duma asta!”

Selly a făcut deliciul publicului din toată țara cu provocarea primită de la iubita Smaranda, și anume aceea de a face un anunț șocant în cadrul unui interviu filmat. Întâmplarea a făcut ca Andrei Șelaru să fie invitat la CANCAN EXCLUSIV, unde a aruncat bomba. În realitate, părinții vloggerului nu sunt, evident, veri, însă informația a ajuns la urechile tuturor, de la mic la mare. Acum, într-un nou interviu oferit pentru CANCAN.RO, influencerul a dezvăluit cum l-a impactat vestea răspândită pe tot internetul.

Chiar dacă poate fi considerat un maestru al născocirii conținutului online, Selly explică ce nu ar putea totuși să facă pe internet. Spre exemplu, vloggerul nu se simte atras de activitățile desfășurate pe TikTok, unde așa-zișii creatori fac live-uri în care pretind sume importante de bani provenite din donații. Selly alege să rămână la activitatea care l-a consacrat și o duce la nivelul următor, pentru că acum promovează filmul „Romina”, proiect în care este implicat.

Selly trage „ponoasele” după ce a anunțat, la CANCAN EXCLUSIV, că părinții lui ar fi veri

CANCAN.RO: Părinții tăi ce au zis când au văzut?

Selly: Nu știu, habar n-am, n-am vorbit cu ei despre asta, sincer. Chiar nu știu, dar cred că au râs, că ai mei au haz în ei, nu sunt așa rigizi.

CANCAN.RO: Asta era o întrebare bună, să o fi sunat-o pe mama ta, să o fi întrebat-o «ce părere ai despre faptul că ai aflat astăzi oficial că ești verișoară cu tata»?

Selly: Cred că ar fi zis «mamă, nu trebuia să zici așa, că oamenii e răi, mamă, oamenii o să creadă că e pe bune». E funny, chiar am fost la o petrecere și discutam cu un om foarte important, am stat la un pahar, zice «băi, Selly, tu chiar ești băiat foarte deștept, dar am văzut o chestie cu tine, n-am înțeles-o, ceva că ai tăi ar fi veri». Și eu eram «ai, să-mi bag, cred că s-a dus prea departe duma asta». Și a trebuit să îi explic omului că nu e așa.

( NU RATA: SELLY S-A MATURIZAT, NU MAI ARUNCĂ BANII PE ȚOALE ȘI E FOARTE CUMPĂTAT: „CÂND PUNEAM PE MINE UN TRICOU GUCCI, MERGEAM CA GIOVANNI BECALI!” )

Vloggerul n-are liniște nici de sărbători: „Filmul Romina trebuie promovat, iese pe 2 ianuarie!”

CANCAN.RO: Domnul Selly, luna asta suntem și noi mai liniștiți sau tot ahitați după muncă?

Selly: Cum să fim când sezonul doi din „La muncă” nu e gata, at fi trebuit să fie până acum, cum să fim când filmul „Romina” trebuie promovat, iese pe 2 ianuarie, trebuie să băgăm la greu marketing, deci nu suntem așa de liniștiți. Plus că oricum decembrie e o lună aglomerată, cu cadouri, cu Revelion, unde mergem, oricum e o lună aglomerată!

CANCAN.RO: Ce cadou i-ai făcut Smarandei de Sfântul Nicolae?

Selly: Sincer îți zic, în afară de niște dulciuri în ghetuțe, n-am avut niciun timp. Ea mi-a lăsat niște dulciuri, eu am luat dulciurile de la mine, le-am pus la ea și tot așa.

( CITEȘTE ȘI: “I-AM RECUNOSCUT!” DOAR IUBITA ȘTIA ASTA DESPRE SELLY PÂNĂ ACUM! )

Motivul pentru care Selly nu face live-uri pe TikTok: „Nu e de mine să mă porcăiesc așa!”

CANCAN.RO: Munca ta e muncă cinstită, spre deosebire de ce făceau alți YouTuberi când cereau donații…

Selly: Eu n-am luat niciodată donații. Ba cred că odată pe un live am luat, dar n-am cerut.

CANCAN.RO: De ce nu faci live-uri pe TikTok?

Selly: Nu e de mine să fac live-uri d-alea pe TikTok, nu e de mine să mă porcăiesc așa. Plus că live eu nu sunt niciodată bun, sunt mai bun înregistrat. Live mă pierd când trebuie să țin eu show-ul. Dacă sunt invitat undeva e lejer, dar dacă trebuie să țin eu un show live, nu știu să urlu, să fac d-alea «haideee, donați, tap, tap», nu pot!

( ACCESEAZĂ ȘI: E CELEBRU, ȘI-A UMPLUT CONTURILE, DAR LE ARE ȘI EL PE ALE LUI. SELLY: “MULTĂ LUME RÂDE DE MINE” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.