Selly face primele declarații despre rudenia cu “unchiul” Bogdan de la Ploiești: “Habar n-aveam că…”

Selly face lumină în cazul presupusei rudenii cu Bogdan de la Ploiești, după ce cântărețul a declarat public că vloggerul craiovean îi este nepot. Invitat în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, influencerul a povestit de unde a pornit șirul declarațiilor lansate de BDLP. Se pare că totul ar fi fost doar o mișcare de promovare a noului film produs de Selly, în care joacă mai mulți cântăreți de muzică ușoară sau de petrecere. Selly recunoaște că a fost luat prin surprindere de spusele lui BDLP, dar admite că manelistul știe să „se vândă”!

Proiecția „Romina VTM” va fi disponibilă în cinematografe începând cu data de 2 ianuarie. Distribuția a fost coordonată creativ de BRomania, cel care a regizat și produs „Teambuilding”, filmul cu cele mai mari încasări din istoria României. Selly face parte preponderent din departamentul de marketing al noului proiect cinematic, semn că dorește să se extindă pe latura antreprenorială. Despre banii încasați din content creating, dar și despre alte subiecte de maximum interes, Selly a vorbit în interviul CANCAN EXCLUSIV, difuzat pe canalul de YouTube „Cancan”.

( NU RATA: “I-AM RECUNOSCUT!” DOAR IUBITA ȘTIA ASTA DESPRE SELLY PÂNĂ ACUM! )

„Nu e adevărat, dar ar fi fost funny să fie!”

CANCAN.RO: Selly, a bubuit în presă informația conform căreia BDLP susține că ești nepotul lui. E adevărat sau nu e adevărat?

Selly: Nu e adevărat, dar ar fi fost funny să fie. BDLP are marketingul în sânge, adică Bogdan de la Ploiești e un zeu pe marketing. Și asta, ce a făcut el, cascadoria asta de promovare a filmului „Romina”, mi se pare senzațională, eu nu știam de ea. Eu, în calitate de producător, habar n-aveam că face treaba asta.

Și când am văzut pe TikTok, mi-a apărut random că omul s-a dus la un podcast și a zis treaba asta, mi s-a părut senzațional. Și am continuat și eu gluma, dar acum o să spun la tine ca să nu existe niciun dubiu. Nu avem niciun grad de rudenie. Ar fi fost funny să îi zic «unchiu’».

CANCAN.RO: Ai zis că ești producător la „Romina”, dar având în vedere postările pe care le-am văzut pe Instagram, m-am gândit că BRomania e…

Selly: E o coproducție între „Selly Media” și „Vidra Productions”. El e foarte mult pe partea asta creativă a filmului, cu scenariul, cu cast-ul, cu distribuția. Eu fac unde știu eu mai bine, și anume marketing, adică ne completăm.

E un proiect care eu cred că o să iasă foarte tare, pentru că spune-mi tu mie, când ai mai văzut într-un film pe Țzancă Uraganu, Costel Biju, Bogdan de la Ploiești, Nicole Cherry, Rareș Mariș, combinația asta fatală de oameni. Când i-ai mai văzut tu împreună?

( CITEȘTE ȘI: CE LEGĂTURĂ EXISTĂ ÎNTRE SELLY ȘI BOGDAN DE LA PLOIEȘTI. CÂNTĂREȚUL A MĂRTURISIT TOTUL: „ASTA O SPUN ÎN PREMIERĂ” )

„Bogdan de la Ploiești nu e actor la bază, a jucat fenomenal, la fel și Nicole Cherry!”

CANCAN.RO: Tu ce rol ai?

Selly: Eu am un rol foarte mic, sunt gen „cameo”, am o replică. Am o petrecere în film, la un moment dat ei vin la o petrecere care e petrecerea mea. Filmul nu e despre mine, apar foarte puțin în el, e primul produs la care eu lucrez, care nu e despre mine.

CANCAN.RO: Deci nu te mai răpește niciun copil acum…

Selly: Nu mă răpește, Crăciunul ăsta sunt acasă cu familia, e bine. Pe 2 ianuarie iese filmul, eu cred că o să fie un real succes, sunt foarte mândru de ce a ieșit și mai ales de modul în care au jucat oamenii care nu au neapărat un background în actorie. Bogdan de la Ploiești nu e actor la bază, a jucat fenomenal, la fel și Nicole Cherry. Foarte mișto performance-ul lor și cred că o să iasă ceva tare!

( ACCESEAZĂ ȘI: SELLY VREA SĂ SE BATĂ CU TARANTINO PE REGIE, CĂCI N-A IEȘIT ÎN ACTORIE! “SUNT CEL MULT UN ACTOR MEDIOCRU!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursa Foto: Instagram @selly