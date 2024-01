Selly, iubitul Smarandei, a făcut dezvăluirea, în premieră, pentru CANCAN.RO: ”Vreau să fiu tată!” Când se va întâmpla?!

La început de 2023, Selly dobora recordul de încasări în cinematografe cu „Romina, VTM”. 12 luni mai târziu, cel mai cunoscut creator de conținut i-a lăsat locul lui BRomania, cu filmul „Tati Part-Time„. Prezent la evenimentul de lansare a lungmetrajului în care joacă Eva Măruță și Alex Bogdan, Andrei Șelaru a oferit un interviu de senzație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Selly a vorbit despre eventualitatea de a deveni părinte, dezvăluind că este unul dintre dezideratele sale. Însă vloggerul nu se gărbește, ci își pune la dispoziție cinci ani pentru realizarea acestei dorințe. Până atunci, vedeta se bucură de realizările sale, cum ar fi conducerea zilnică a unui Porsche 911. Costurile sunt considerabile, iar Selly ni le dezvăluie în exclusivitate.

Idolul noii generații face declarații, în premieră, despre postura de părinte: „Mi-aș dori să fiu tată!”

CANCAN.RO: Hai să vorbim despre filmul „Tati Part-Time”, a fost funny?

Selly: Nu sunt în demografic, dar e funny filmul, chiar mi-a plăcut. Mi se pare că îmbină comedia cu sentimentul ăsta de «feel good», e pentru toate vârstele.

CANCAN.RO: Având în vedere că ai văzut cam cum este trăită această experiență de către alți oameni, te-ai vizualiza tată?

Selly: Evident că da, dar e devreme, poate la 27-28 de ani, în cinci ani, cam așa.

CANCAN.RO: Aștepți să termine Smaranda facultatea și rezidențiatul?

Selly: Da. Nu acum, dar da, mi-aș dori să fiu tată.

Viața la volanul unui Porsche 911, disecată de Selly: CASCO de 10.000 € pe an

CANCAN.RO: Cum merge Porsche-ul, ai probleme cu ea?

Selly: Nimic, zero, n-am nicio problemă, merge impecabil, jantele nu le-am zgâriat, totul este talent. Îi fac și schimburile des.

CANCAN.RO: Cât e mentenanța pe lună la un Porsche 911?

Selly: CASCO e vreo vreo 10.000 de euro pe an, în rest depinde cât de des îi faci schimburile. Trebuia să i le fac mai repede, am făcut deja 8.000 km cu ea. Nu știu să spun un număr, consumă foarte mult, dacă mergi tare are 25-26 consum, deci faci plinuri multe dacă mergi la drum lung. Dar e o plăcere să o conduci, nu se compară cu nimic.

CANCAN.RO: Și cum reușești să rămâi cu permisul în buzunar?

Selly: Până acum am reușit. Dar nu trebuie să fii animal, mai dau și eu viteză când văd că e gol, nu e nimeni, mi-am făcut o dată talentul și gata, mi-l mai fac într-o săptămână.

CANCAN.RO: Pe 2024 ce rezoluții ai?

Selly: Vreau să continui cu vloggurile, Buzz House funcționează senzațional, trebuie să mai facem încă două sezoane pe 2024, festivalul să meargă bine, asta e principala preocupare, este pe 11-13 iulie. Și vorbim și de niște filme.

