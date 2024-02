Ce a păţit Alex Velea, la scurt timp după crima de la Padina! Familia i-a fost afectată

Numele lui Alex Velea a fost legat de crima de la Padina pentru că atât el, cât și Antonia au fost invitați la petrecere. Însă, artistul a explicat că nu a fost prezent în momentul în care a izbucnit scandalul. Acesta plecase de mai bine de o jumătate de oră în camera de hotel. Totuși, familia lui a fost afectată de tot ce s-a întâmplat.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, a avut loc o petrecere la Padina, în Dâmbovița, care s-a terminat cu decesul lui Sorin Anghel, un bărbat de 41 de ani. Înainte de izbucni scandalul, mai multe vedete au fost prezente acolo, printre care Antonia și Alex Velea.

Surse din anchetă au dezvăluit că și Alex Velea a fost audiat ca martor în dosarul crimei de la Padina, potrivit informațiilor apărute în presă. Însă, artistul susține că nu a fost prezent atunci când Sorin Anghel și-a pierdut viața. Artistul plecase deja în camera de hotel. Totuși, gravitatea situației și faptul că numele lui a fost asociat cu această crimă au provocat suferință în familia lui. Astfel, a decis să iasă din nou în spațiul public și să lămurească situația.

„Vă salut din nou. Acesta este ultimul mesaj pe care-l scriu pe această temă. În ultimele zile am suferit și suportat cu greu felul în care lumea (…) m-a jignit atât pe mine cât și pe cei din familia mea. Am spus clar că am aflat de tragedie a doua zi. Soția domnului decedat a declarat că în momentul incidentului eu nu eram acolo.”, a explicat Alex Velea, pe contul său de Instagram.