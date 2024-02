Soția lui Sorin Anghel, bărbatul ucis la Padina, primele mărturii despre întreaga tragedie: „A zis că ne omoară pe toți și m-a lovit”

Sorin Anghel și-a pierdut viața în timp ce era la o petrecere în Padina, județul Dâmbovița. El și soția sa au vrut doar să se distreze pe cinste, înainte de Ziua Îndrăgostiților, fără ca vreunul dintre ei să se aștepte la ce tragedia avea să urmeze. Bărbatul de 41 de ani a fost prins într-un conflict spontan, în urma căruia și-a pierdut viața. Ar fi fost atacat cu o macetă și lăsat să zacă într-o baltă de sânge. Victima și-a dat ultima suflare chiar în fața soției lui, care striga disperată după ajutor și încerca să-l resusciteze. Femeia a ajuns la spital, fiind în stare de șoc după ce și-a văzut partenerul fără viață. Care este prima ei declarație pentru oamenii legii?

Crima de la Padina a cutremurat întreaga țară. Sorin Anghel a fost ucis cu sânge rece și lăsat să zacă într-o baltă de sânge, chiar în fața soției lui. Trei tineri l-au atacat cu o macetă, apoi au fugit de la fața locului. Bărbatul de 41 de ani și-a dat ultima suflare sub privirile îngrozite ale partenerei lui, care a încercat să-l resusciteze. Totul a fost în zadar însă. Nimeni nu a mai putut face nimic pentru a-l salva pe Sorin. Rănile provocate de agresori au fost prea grave, iar trupul său a cedat. Soția lui a făcut un șoc atunci când a realizat ce se întâmplă cu el, fiind dusă la spital pentru îngrijiri medicale.

CITEȘTE ȘI: CE PEDEAPSĂ RISCĂ CEI 3 FRAȚI DACĂ VOR FI GĂSIȚI VINOVAȚI DE MOARTEA LUI SORIN ANGHEL. GEORGE, LAURENȚIU ȘI LOUIS SE AFLĂ ÎN AREST PREVENTIV PENTRU 30 DE ZILE

Abia la câteva zile de la tragedie, femeia și-a găsit puterea să le ofere detalii polițiștilor despre oroarea comisă de băieții vrăjitoarei Sidonia. Presupușii ucigași sunt Marin George Armando (24 de ani), Marin Laurențiu (31 de ani) și Marin Louis-Justin (18 ani), care se află în custodia oamenilor legii. Soția lui Sorin Anghel le-a povestit anchetatorilor că cei trei bărbați, care ar fi vinovați de moartea bărbatului, și-au petrecut seara în compania lui Alex Velea. Femeia a povestit că totul a început dintr-un motiv aparent banal: un dans pe muzica lăutarilor!

”Sunt soția numitului Sorin-Eugen Anghel. Suntem căsătoriți din anul 2011 și împreună avem 2 copii, de zece și cinci ani. În ziua de 10.02.2024, am venit la Padina împreună cu soțul meu și o prietenă de-a noastră. Ne-am cazat la cabana „Colț de rai” unde se afla cazată sora lui Eugen, soțul ei, și alți prieteni de-ai noștri.

Am venit la Padina deoarece la ora 14:00 începea un concert în fata hotelului Belmont, la care participa și Dj Dirty Nano. Am stat cu toții la concert afară, până seara târziu, până când concertul s-a terminat. Lângă scenă era o masă la care se aflau Alex Velea, Antonia și Alina Eremia și alte persoane necunoscute.

Noi, toți din grupul nostru, am făcut poze cu Alex Velea și Antonia. După ce concertul s-a terminat, am intrat în pub-ul hotelului. Noi am stat la masă pe stânga, lângă bar și intrarea secundara a pub-ului. Antonia și Alina Eremia nu au venit la pub.

Pe Alex Velea l-am văzut pe parcursul serii la pub, la masa din fața ușii principale. Acesta era la masă cu 3 bărbați de etnie romă, care ulterior l-au bătut și tăiat pe soțul meu. Nu îi cunoșteam pe acei bărbați niciunul dintre noi. În timpul incidentului nu l-am mai văzut pe Alex Velea.

Majoritatea celor din anturajul nostru am dansat în fata lăutarilor. Aceștia erau poziționați aproape de bar, pe stânga, cum se intră pe ușa principală. Noi am dansat pe parcursul serii mai multe ore. La un moment dat, eu m-am urcat pe un scaun și am continuat să dansez. Unul dintre bărbații de etnie romă a venit în zona unde dansam și a început și el să danseze. Nu am fost atentă la acest bărbat fiind amplasat pe dreapta mea, iar soțul meu în fața mea. L-am văzut pe soțul meu când i-a dat cu pumnul acelui bărbat. Nu știu de ce a reacționat așa soțul meu”, a spus femeia, potrivit Antena 3.