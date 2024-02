Ce fel de mamă este Antonia pentru cei trei copii ai săi. Artista a dat tot din casă

Antonia a dat tot din casă și a dezvăluit ce fel de mamă este. Artista are trei copii, pe Maya din căsnicia cu Vicentzo Castellano, și pe Dominic și Akim, din relația cu Alex Velea.

La vârsta de 34 de ani, Antonia Iacobescu se poate declara o femeie împlinită. Artista se bucură de o carieră de succes, dar și de cei trei copii ai săi care îi umplu inima de bucurie zi de zi. Chiar dacă mulți sunt de părere că este o mamă care își crește copii într-un mediu fără prea multe reguli, Antonia a dezvăluit că adevărul este altul.

Recent, Antonia a dezvăluit în cadrul podcast-ului lui Mihai Bobonete că este o mamă extrem de strictă. Mai mult, artista a dezvăluit și ce reguli se pun în aplicare în casa ei.

Cântăreața a mărturisit că nu este deloc ușor să fi mamă de băieți, mai ales dacă aceștia sunt de vârste apropiate. În casa Antoniei au loc adesea certuri, iar nervii sunt la ordinea zilei.

Acesta este principalul motiv pentru care artista se consumă mult și țipă des. Mai mult, aceasta a mărturisit că o sperie gândul că nervii i-ar putea cauza moartea.

De asemenea, Antonia a precizat că are multe reguli pentru copii ei. Artista este de părere că un copil trebuie să crească cu reguli bine implementate. Astfel se poate evita ca aceștia să o ia pe drumuri greșite. Mai mult, artista nu susține ca fiecare generație să fie crescută după ce este la modă sau după cum o fac alți părinți.

Vedeta a învățat de la mama sa cum să-și crească copii și momentan este mulțumită de metodele aplicate. Copiii artistei știu deja când trebuie să stea drepți în fața ei.

„E mai greu cu băieți, pentru că au foarte multă energie. Consider că i-am educat cât de cât ok. Ei mă ascultă, mai ales dacă văd că sunt nervoasă sau strâng din dinți cum făcea mama. Eu sunt polițistul rău. Știi că e vorba că s-au schimbat generațiile… eu nu cred în totalitate în treaba asta. Adică, tu îți educi copiii. Eu nu sunt în măsură să dau sfaturi, eu doar povestesc ce fac eu acasă la mine. Nu-mi place să spună alții așa e bine. Consider că tu dai educația și stilul în care îți crești copilul.

Tu faci regulile, indiferent de ce generație există, nu? Ce înseamnă acum? Să mergem după generația aia? Mai sunt niște părinți, mai în vârstă decât mine, și care te-ai fi gândit că aplică aceeași tactică și nu mai știu ce să mai facă, pentru că ai lor copii erau de neoprit”, a mărturisit artista.