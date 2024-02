Îți vine să crezi că vârsta biologică a Antoniei ar fi de 69 de ani? Analizele medicale au dat-o peste cap pe artistă: „Sunt cu nervii la pământ!”

Antonia este una dintre cel mai apreciate artiste din România. Vedeta se bucură de succes și se afișează mereu cu zâmbetul pe buze. Însă, în spatele cortinei, lucrurile nu sunt prea roz pentru partenera lui Alex Velea. Antonia se confruntă cu unele probleme de sănătate, iar analizele medicale pe care le-a făcut au dat-o peste cap. Se pare că vârsta biologică a cântăreței este de 69 de ani, fapt ce a îngrijorat-o teribil.

Antonia are 34 de ani și se bucură de o carieră de succes. Și în plan personal locurile merg foarte bine pentru vedetă, care are acum familia la care mereu a visat. Însă, chiar dacă aparent toate par bune se pare că grijile o macină pe artistă. Analizele i-au arătat că se stresează mult prea tare, iar vârsta ei biologică a ajuns să indice 69 de ani. Acest lucru a îngrijorat-o pe artistă, care recunoaște că este cu nervii la pământ.

Viața vedetelor, deși pare mereu roz, nu este chiar așa, iar acest lucru o demonstrează Antonia. În urmă cu un an, vedeta a făcut un set de analize, iar rezultatul a pus-o serios pe gânduri. Mai exact, medicii au descoperit un dezechilibru hormonal grav în cazul vedetei, fapt ce a făcut ca vârsta ei biologică să ajungă la 69 de ani.

Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că Antonia a trecut printr-o perioadă extrem de stresantă. Cântăreața este o perfecționistă și obișnuiește să își facă multe griji și să o preocupe lucruri neînsemnate. Se pare că partenera lui Alex Velea stă prost cu nervii, însă a urmat un tratament și acum situația pare că s-a îmbunătățit.

Invitată în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Bobonete, Antonia a vorbit despre starea ei de sănătate, subliniind că vârsta ei biologică începe să scadă și speră că în curând nu o să mai aibă nicio problemă.

„A fost (n.r. vârsta biologică de 69 de ani), acum fluctuează. Asta a fost acum un an. Am fost foarte stresată, și acum trec printr-o perioadă unde iau niște suplimente, mă duc la terapie. Am avut un dezechilibru hormonal. Efectiv parte din hormonii mei erau scăzuți ca valoare. Am luat chestii naturale. Acum stau din ce în ce mai bine. Mă stresam, sunt perfecționistă și sunt la pământ cu nervii din cauza asta.

Am foarte multe responsabilități, ca orice om de fel și faptul că sunt perfecționistă și am o chestie cu organizarea. Trebuie să fiu organizată, că dacă nu, mă bulversează. Așa-s făcută, dar asta te duce în nebunie, îți zic sincer. Nu e ok să fii așa”, a declarat Antonia.