Cum arăta Antonia în adolescență? Cântăreața era aspru criticată de cei din jur: „Ceva ciudat rău”

Antonia este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară. Cu toate astea, puțin sunt cei care știu cum arăta vedeta în adolescență și cu ce critici tăioase s-a confruntat în acea perioadă.

Recent, în cadrul podcast-ului moderat de Horia Brenciu, Antonia a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în adolescență. Chiar dacă acum este cunoscută drept una dintre cele mai frumoase femei din România, vedeta susține că a fost complexată de aspectul ei când era elevă de liceu. Ba mai mul, artista a mărturisit că a fost aspru judecată de colegele ei, așa-zisele „fete rele”.

Antonia pune foarte mult preț pe aspectul fizic, fiind mereu în formă. Cu toate că acum este una dintre cele mai apreciate vedete din România la capitolul frumusețe, aceasta susține că a avut o perioadă în care nu se simțea așa frumoasă. Era aspru criticată de colegii de liceu pentru aspectul său fizic, fiind foarte slăbuță și neavând forme voluptoase. În acea perioadă artista nu era absolut deloc mulțumită cu aspectul ei fizic, fiind complexată de nasul ei.

Din cauza complexelor pe care le-a avut în adolescență Antonia ține neapărat ca toate aparițiile sale să fie impecabile. Vedeta în vârstă de 34 de ani are grijă întotdeauna de silueta ei și nu trage chiulul de la sala de fitness. Cele mai importante aspecte de care ține cont sunt odihna și alimentația echilibrată. Artista a dezvăluit modul în care reușește să se mențină în formă, dar și cum a reușit să se recupereze după naștere.

„Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit. Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar. Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini”, a dezvăluit vedeta în cadrul unui alt interviu.