Divorțul a fost acceptat de Antonia pentru binele părinților: „Îmi doream să-i știu bine și fericiți pe amândoi”

Se poate spune că Antonia (34 de ani) este una dintre cele mai îndrăznețe și apreciate apariții din showbiz-ul românesc. Despre cariera sa nu ar mai fi multe de spus, însă puțini sunt cei care cunosc amănunte despre copilăria și părinții săi. Iubita lui Alex Velea (39 de ani) s-a mândrit tot timpul cu mama sa, Denise Iacobescu (54 de ani), și nu s-a ferit să o expună în fața camerelor de filmat. Cât despre figura paternă din viața sa, nu sunt mulți cei care știu că artista are un tată biologic și un tată adoptiv.

Mihai Iacobescu este tatăl adoptiv al Antoniei, bărbatul care a crescut-o după ce tatăl său biologic a abandonat-o înainte ca ea să se nască. Mama Antoniei, Denise Iacobescu, și-a refăcut viața alături de bărbatul care avea să-i devină tată artistei în adevăratul sens al cuvântului.

Denise Iacobescu, mama Antonie și Mihai Iacobescu s-au căsătorit în anul 1991, când Antonia avea doar doi ani. În urmă cu ceva timp, bărbatul declara că nu i-a fost deloc greu să o accepte și să o iubească pe fiica iubitei sale la fel ca pe propriul copil.

În anul 2004, Denis Iacobescu și Mihai au divorțat. Antonia avea 15 ani, însă nu a judecat niciodată decizia părinților săi. Se pare că la mijloc a fost vorba despre o nepotrivire de caracter, însă cei doi au rămas în relații de prietenie.

”În 2004 ne-am despărțit, iar în 2005 am divorțat în America. Nu consider că am păcătuit pentru că am divorțat de prima soție. Nu mai mergea între noi. Pur și simplu nu mai mergea. Asta nu înseamnă că trebuie să rămâi împreună. Poți ajunge să te bați, să îți scoți ochii. Mă rog, la noi să zicem că a fost nepotrivire de caracter. Normal că nu poți sta cu acea persoana. Dumnezeu nu te condamnă pentru lucrul ăsta”, a mai spus Mihai Iacobescu.

În cadrul unui interviu, Antonia a mărturisit că a avut o relație apropiată cu tatăl său adoptiv, mai ales că acesta a făcut tot posibilul să aibă o copilărie lipsită de griji și i-a oferit o educație sănătoasă. Iubita lui Alex Velea a rămas alături de mama sa, iar la scurt timp de la divorț, cele două s-au întors în România.

„Am avut mereu o relație apropiată de părinții mei, m-au educat strict, dar știu că au făcut-o spre binele meu. În același timp, știam că pot să mă adresez lor în orice problemă aveam și știu că am avut o educație sănătoasă pe care încerc să o transmit mai departe copiilor mei. Nu am considerat vreodată că sunt în măsură să judec deciziile părinților mei, îmi doream să îi știu bine și fericiți pe amândoi, așa că am acceptat situația. Eu am venit în România sa îmi revăd familia de aici și am rămas, pentru că am început joburi ca model și apoi am început cariera muzicală”, a povestit Antonia, în exclusivitate pentru ego.ro.