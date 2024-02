Elena Marin, primele declarații după ce a fost eliminată de la Survivor All Stars: ”Era de așteptat”

Elena Marin este una dintre concurentele care au părăsit competiția Survivor All Stars. Coregrafa în vârstă de 36 de ani a susținut că a fost o experiență dură. A mărturisit că se aștepta să părăsească emisiunea și nu s-ar fi pus problema de rezistență. De altfel, echipa Faimoșilor a suferit o pierdere dublă. În afara de eliminarea coregrafei, și Roxana Nemeș a părăsit show-ul de la Pro TV. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Elena Marin a părăsit competiția de la Pro TV, în urma unui duel pe care l-a avut cu Jorge. Coregrafa în vârstă de 36 de ani a făcut parte din echipa Faimoșilor timp de 3 săptămâni. De altfel, echipa roșie s-a confruntat cu o pierdere dublă. În afara de eliminarea coregrafei, și Roxana Nemeș a părăsit show-ul Survivor All Stars. A rezistat timp de 4 săptămâni, însă situația medicală a împins-o în afara competiției. Vezi AICI câți euro a primit pentru perioada în care a participat în emisiune.

După duelul pe care l-a avut cu artistul Jorge, fosta concurentă Elena Marin a precizat faptul că este mândră de ceea ce a realizat la Survivor.

„Nu e plăcut, dar cred că nimic nu este întâmplător, am dat tot ce am putut, am avut emoții, am încercat să nimeresc, mi-am dat seama că nu este o bilă foarte grea și am încercat să țintesc primele… nu a fost să fie. Sunt mândră de mine, au trecut trei ani de zile, am trecut prin două operații… am vrut să vad că mai pot, atât cât s-a putut să fie, mă duc acasă la familia mea, mă duc acasă la cei care mă iubesc. Cred că locul meu este acasă”, a spus Elena Marin.