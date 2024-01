Șoc la Pro TV! O concurentă de la Survivor All Stars, la un pas să rămână fără un ochi

Scene de groază la Survivor All Stars 2024! O concurentă a fost la un pas să rămână fără un ochi. Războinica va fi nevoită să stea cu ochiul bandajat pentru o bună perioadă de timp.

Războinica Alexandra Ciomag a fost la un pas să-și piardă un ochi. Concurenta de la Survivor All Stars ar fi vrut să confecționeze o greblă pentru tabăra Războinicilor. Atunci i-a sări o așchie în ochi, pe care inițial a ignorat-o. Tânăra a dezvăluit că s-a frecat destul de tare la ochi, motiv pentru care ar fi făcut un fel de conjunctivită.

Acum, concurenta va fi nevoită să poarte un bandaj. În ciuda a ceea ce s-a întâmplat, Alexandra a povestit într-un testimonial, cu zâmbetul pe buze, că este bine. Mai mult, aceasta le-a spus celor de acasă că nu trebuie să-și facă griji, pentru că se simte și este bine.

„Am vrut să fac pe interesanta și am zis să fie un pirat în echipă. Nu, glumesc. Încercam acum o zi sau două să fac o greblă și mi-a sărit o așchie în ochi. Nu i-am dat importanță, m-am frecat destul de tare la ochi și problema s-a agravat, pentru că datorită igienei necorespunzătoare, am înțeles că am făcut un fel de conjunctivită, dar îmi va trece. Nu este ceva grav. Sunt bine, așa că cei de acasă nu trebuie să-și facă probleme că Alexandra a venit în forță și va sta mult și bine”, a povestit războinica într-un testimonial postat pe contul oficial de Instagram al emisiunii.