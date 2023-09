Elena Marin, fosta concurentă de la Survivor România, dă lovitura pe 15 septembrie: ”E un vis în care am investit toate resursele”

Elena Marin a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente ale emisiunii Survivor România. A participat în sezonul din 2021 și a fost la un pas să câștige marele premiu, fiind printre preferatele publicului. După competiție, care la acea vreme era difuzată la Kanal D, dansatoarea s-a retras ușor din lumina reflectoarelor. A suferit o accidentare serioasă pe traseele din Dominicană, iar când a revenit în România, au fost necesare două intervenții chirurgicale. De atunci, nu s-a mai știut mare lucru despre fosta concurentă a show-ului fenomen. Ce schimbări au avut loc în viața coregrafei?

Elena Marin a fost la un pas să câștige Survivor România în 2021. A fost printre preferatele publicului, fiind votată în număr foarte mare de fanii emisiunii, care la acea vreme era difuzată la Kanal D. În timpul traseelor din Dominicană, aceasta a suferit o accidentare serioasă, care a necesitat intervenția medicului. După ce a ajuns pe meleaguri românești, dansatoarea s-a ocupat de sănătatea ei și s-a retras ușor din lumina reflectoarelor. A suferit două operații la picior, iar după recuperare s-a întors la prima dragoste: dansul. A colaborat timp de un sezon cu producătorii emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1, fiind o experiență frumoasă pentru ea. A trăit la intensitate maximă momentele când a urcat pe scenă și a dansat. O altă colaborare a avut și cu Opera Națională Română.

„Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! În toată această perioadă am vrut să mă canalizez mai mult pe mine. După cele două operații pe care le-am avut, cu ajutorul doctorului Mihai Râșcu, căruia vreau să-i mulțumesc, am revenit la dans și la ceea ce mă face fericită. Am colaborat pentru un sezon cu cei de la Te cunosc de undeva. Am trăit cu intensitate maximă bucuria de a dansa și de a fi din nou pe scenă. Am mai avut diverse campanii de promovare. Am colaborat în ultimul an și cu Opera Națională Română”, a dezvăluit dansatoarea, pentru Fanatik.

Elena Marin de la Survivor își deschide propria afacere

Fosta concurentă de la Survivor România 2021 urmează să-și deschidă propria școală de dans în Capitală. Aceasta a dat și primele detalii despre noua afacere, fiind un vis devenit realitate pentru ea. Elena Marin are planuri mari pentru toți copiii care vor să se înscrie și să facă performanță în dans.

„Am devenit activă și pe TikTok cât pot și-mi permite timpul. Într-adevăr, am anunțat că voi deschide școala mea de dans, Elena Marin Dance School. Deschiderea va avea loc pe data de 15 septembrie, în zona Pipera. Sunt extrem de emoționată! Școala e dedicată în special copiilor cu care vreau să fac performanță. Vreau să ajungem să cucerim cele mai mari scene, dar e și pentru adulții dornici de mișcare și autocunoaștere. Voi preda toate stilurile de dans. E un vis în care am investit toate resursele pentru a-l îndeplini”, a mai spus coregrafa, conform sursei citate mai sus.

