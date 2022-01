Câștigător Survivor România 2022. Cine va lua marele premiu al show-ului de la Pro TV? Cătălin Moroșanu și Elena Marin au răspuns la cea mai arzătoare întrebare, în cadrul unei emisiuni de televiziune. Ce spun cei doi despre actualii concurenți ai show-ului din Republica Dominicană?

Câștigător Survivor România 2022. Cătălin Moroșanu, Elena Marin și Starlin au vorbit la TV, în cadrul emisiunii ”La Măruță”, despre sezonul de la ”Survivor România” care rulează pe micile ecrane. Până acum, telespectatorii au avut ocazia să vizioneze trei ediții ale show-ului din Republica Dominicană. Până la data de 18 ianuarie 2022, doi concurenți au părăsit competiția: Xonia, de la Faimoși, și Liviu Mihalca, de la Războinici.

Citește și ANDREEA TONCIU ȘI CRBL, SCANDAL LA SURVIVOR ROMÂNIA! CE A ZIS VEDETA DESPRE SOȚIA CÂNTĂREȚULUI: „NEVASTĂ-TA NU SE..”

Câștigător Survivor România 2022. Cine va lua marele premiu al show-ului de la Pro TV?

În cadrul emisiunii ”La Măruță”, Cătălin Moroșanu, Elena Marin și Starlin au vorbit despre experiența pe care au avut-o în cadrul competiției din Republica Dominicană, dar au mărturisit, din punctul lor de vedere, cine ar putea fi marele câștigător al ”Survivor România” 2022.

Câștigător Survivor România 2022. Pentru cei trei, competiția a fost una extrem de grea. Și, chiar dacă au întâmpinat dificultăți, foștii concurenți au reușit, într-un final, să se adapteze la condițiile pe care le-a oferit jungla. De exemplu, Cătălin Moroșanu a mărturisit faptul că a fost o ”competiție frumoasă”, chiar dacă, uneori, îi era „scârbă” de trasee. Pentru o perioadă, luptătorul stătea cu teama că ar putea fi nominalizat în prima lună a competiției. Totuși, acesta a reușit să înfrunte condițiile și a luptat, alături de colegii din echipă, reușind să stea trei luni și jumătate.

„Nu am avut un feeling bun să văd traseele, mi-era scârbă, nu am avut un sentiment plăcut. Totuși, la noi a fost o competiție frumoasă. Văd că a început nebunia. Și eu am avut frică că sunt nominalizat, mi-a fost frică în prima lună, am stat trei luni jumate, nu am vrut să plec primul. De ce s-au certat? (n.red. Cătălin Zmărăndescu și Roxana Ciuhulescu). Oricum toți bârfim. Nu există. Eu cu Sebi am avut un conflict urât, că răsucea vorbele. Pe mine nu m-a chemat Zanni la el acasă!”, a spus Cătălin Moroșanu.

Citește și AM AFLAT CE ÎNJURĂTURĂ LE-A ZIS BLAZE, DE FAPT, ROMÂNILOR DE LA „FAIMOȘII”. DE ASTA AU SĂRIT LA BĂTAIE CĂTĂLIN ZMĂRĂNDESCU ȘI ROXANA CIUHULESCU ASEARĂ, LA SURVIVOR ROMÂNIA DE LA PRO TV

Totodată, Elena Marin a mărturisit în emisiune că, după întoarcerea din Republica Dominicană, s-a confruntat cu probleme de sănătate.

”A fost o experiență frumoasă și dificilă, când m-am uitat acum la emisiune, m-a șocat că și anul acesta există o Elena la Faimoși. Când domnul Dan a strigat Elena, am avut un gol în stomac. Eu cu Zanni m-am certat pe tot parcursul show-ului, nici acum nu păstrez legătura cu el. Cu el nu am rămas în relații după emisiune, pentru că atunci când am fost eliminată a zis ca se bucură. Mi-a scris pe Instagram și m-a invitat la el acasă, la o reuniune a Faimoșilor, dar eu eram la o săptămână după operație (n.red. operația la picior). Am avut două intervenții, una la genunchi și una la gleznă, dar sunt pozitivă, la sfârșitul lunii februarie eu zic că revin, îmi deschid și școala de dans. La suflet am rămas cu sechele”, a povestit fosta concurentă.

Citește și CUM ȘI UNDE DORM, DE FAPT, „FAIMOȘII” DE LA SURVIVOR ROMÂNIA. CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN PRIMA NOAPTE A SHOW-ULUI DE LA PRO TV

Câștigător Survivor România 2022. Cine ar putea lua marele premiu de 100.000 de euro

Marele câștigător al competiției ”Survivor România” 2022 de la Pro TV are șansa să ia 100.000 de euro. Până la data de 18 ianuarie, 22 de concurenți au rămas în joc.

Cătălin Moroșanu, Elena Marin și Starlin au fost întrebați de Cătălin Măruță, în emisiune, cine ar putea câștiga marele premiu oferit la ”Survivor România”. Doi dintre foștii concurenți susțin că Emil Rengle s-ar încadra la titlu, pe când alt fost concurent susține că îl vede câștigător pe Radu Itu.

”Pe Emil Rengle îl văd câștigător, că e slăbuț așa”, a spus Cătălin Moroșanu. ”Radu Itu cred că va câștiga”, susține Starlin. De asemenea, Elena Marin a declarat: ”Emil Rengle, că se vede că are lecțiile făcute”.

Vezi și ELIMINARE LA SURVIVOR ROMÂNIA! DANIEL PAVEL L-A DESCALIFICAT, DUPĂ CE S-AU LUAT LA BĂTAIE

Componența echipelor de la ”Survivor România” 2022

Echipa Faimoșilor este alcătuită din: Andreea Tonciu, Otilia Bilionera, Xonia, Emil Rengle, Radu Itu, CRBL, Elena Chiriac, Cătălin Zmărăndescu, Robert Niță, Laura Giurcanu, TJ Miles și Roxana Ciuhulescu.

Echipa Războinicilor este alcătuită din: Elena Matei (bucătar), Liviu Mihalca (dansator profesionist), Relu Pănescu (antreprenor), Ionuț Popa (antrenor personal), Alex Delea (barman), Ana Dobrovie (dansatoare), Blaze (vlogger), Angelo Forero (medic veterinar), Alexandru Nedelcu (fotbalist), Ștefania Ștefan (online streamer), Alexandra Duli (manager) și Ramona Crăciunescu (curier).

Sursă foto: capturi video Youtube