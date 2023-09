Surpriză de proporții la Survivor România! Elena Marin și-a anunțat intenția de a participa din nou la show-ul de pe PRO TV

Elena Marin (37 de ani) a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente din emisiunea Survivor România 2021. În ciuda problemelor medicale cu care s-a confruntat în perioada petrecută în Republica Dominicană, ea a dat dovadă de multă rezistență și ambiție. La doi ani de la acel moment, Elena a dezvăluit că este gata să participe, din nou, la acest îndrăgit reality-show de la Pro TV.

Elena Marin a devenit cunoscută în urma participării la Survivor România 2021. Dansatoarea a avut o evoluție mult peste așteptări, ea fiind rapid îndrăgită de toți telespectatorii. În ciuda faptului că a avut o relație tensionată cu Zannidache și s-a confruntat cu serioase probleme de sănătate, Elena a dat dovadă de multă ambiție și spirit de luptă.

(VEZI ȘI: Despărțire-șoc în showbiz! Elena Marin, fosta concurentă de la Survivor România, l-a părăsit pe logodnic înainte să ajungă la altar)

Elena Marin vrea să participe, din nou, la Survivor România

La doi ani de la acel moment, Elena Marin a vorbit despre participarea la Survivor România. Dansatoarea susține că a fost o experiență unică, pe care ar repeta-o fără ezitare dacă va primi o propunere în acest sens. În plus, în urma experienței căpătate la prima participare, lucrurile ar sta acum total diferit, ea știind cum să abordeze situațiile neprevăzute.

„Survivor a fost o experiență și o provocare. Dacă starea de sănătate și momentul la care mă aflu îmi permit, cred că aș mai accepta. În urma experienței trăite, cu siguranță lucrurile ar sta diferit. Am fost foarte vulnerabilă și sensibilă, iar lucrul ăsta m-a defavorizat. În schimb, puterea de a lupta până la capăt, inclusiv cu ligamentul rupt a fost puterea de care am dat dovadă și am arătat că m-am putut autodepăși”, a declarat Elena Marin pentru Fanatik.

Cum a afectat-o accidentarea gravă suferită la Survivor

În timpul unei probe din concurs, Elena Marin a suferit o ruptură de ligament. Ea a dezvăluit că momentul accidentării a fost cumplit de greu. În plus, la revenirea în țară, a fost nevoită să se opereze de două ori, existând riscul de a nu-și mai putea continua cariera de dansatoare și coregrafă. Din fericire, operațiile au fost reușite și Elena poate dansa în continuare.

„Cea mai mare provocare a fost accidentarea mea și cele două operații. După ce am consultat mai mulți medici și mi-au zis că dacă mai vreau să dansez trebuie să mă operez, acela a fost momentul dificil în care am simțit că-mi fuge pământul de sub picioare. Inițial, vestea asta m-a îngenuncheat. Dar îi mulțumesc medicului că a avut grijă de mine. Am înțeles că suntem vulnerabili. Dacă avem încredere că suntem puternici putem depăși orice greutate”, a spus Elena Marin.

(NU RATA: Ce se întâmplă cu sezonul 5 Survivor România! Daniel Pavel a făcut anunțul: „Analizăm o serie de proiecte”)